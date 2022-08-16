نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدلكة المغربية للتبييض وإوالة آثار الحبوب البقع ونعومة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن كشفت لنا التجارب الشخصية الدور السحري التي تلعبه الدلكة المغربية في شد البشرة وإزالة أي تجاعيد متواجدة بها، والعمل على تفتيح البشرة والتخلص من أي شوائب، فوجدنا أن هناك بحث مستمر بخصوص طريقة عمل الدلكة المغربية داخل محركات البحث، حيث تعتبر الدكلة المغربية خيار مثالي للعروس المقبلة على الزواج.

طريقة عمل الدلكة المغربية

إليكم الطريقة المثالية لإعداد الدلكة المغربية داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالصورة الآتية:

المكونات

كوب ونصف من زبدة الشيا الخام.

علبة من ملح الحليب.

ربع كوب من زيت اللوز المر.

كوب من السدر المطحون.

كوب من الصابون المغربي.

خطوات التحضير والاستخدام

تتمثل أولى الخطوات بإحضار إناء بلاستيكي عميق ونضع به السدر وجل الصابون المغربي، ومن ثم نقوم بخلطهما حتى نتأكد من تمام تجانسهما.

ومن بعدها نقوم بإضافة ملح الحليب للخليط، وذلك مع الاستمرار في التقليب.

ثم نقوم بتسخين زبدة الشيا بعض الشيء على النار، حتى نقوم بإذابتها تمامًا.

وبعد ذلك نقوم بإضافتها على الخليط، ونترك الخليط جانبًا حتى أن يبرد تمامًا.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الطحينة ومعلقة من الحناء إلى الخليط، وذلك مع الخلط باستمرار.

ومن بعدها نقوم بإغلاق الحمام جيدًا، ونقوم بملء الماء الساخن، حتى يتصاعد البخار في كل أرجاء الحمام، فهذا الأمر يساعد في فتح المسام الخاصة بالبشرة.

وبعد أن نجلس في الماء الساخن، فهنا يأتي دور تدليك الجسم بالكامل بخليط، ويترك على الجسم لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ومن بعدها نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ، ثم نعيد العميلة مرة أخرى.

فيجب أن نقوم بغسل جسمنا بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد، وسنلاحظ بعدها وصولنا إلى النتيجة المرادة.

ثم نقوم بتدليك جسمنا بماء الورد، حتى نتحصل على درجة الترطيب المطلوبة.

ويفضل المواظبة على تلك طريقة مرتين خلال الأسبوع.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة عمل الدلكة المغربية، فبعد المواظبة على إعدادها سنصل إلى النتيجة المرادة، وهي حصولنا على بشرة بيضاء وصافية خالية من أي شوائب، وهذا هو المطلوب.