طريقة عمل مخلل الخيار السريع في البيت بطعم مقرمش ولذيذ وبأسرار محلات الطرشي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الخيار، يعد الخيار المخلل من المخللات الشهية واللذيذة التي تقدم على المائدة، حيث يفضلها الكثير من الناس فيمكن تحضيره بكل سهولة في المنزل وتوجد عدة طرق لتحضيره في اسرع وقت، يحضر الخيار المخلل بمكونات سهلة ومتاحة في كل بيت وغير مكلفة، أيضاً الخيار المخلل لا يأخذ وقتا طويلا عند النضج، فسوف نتعرف على طريقة عمل الخيار المخلل بكل تفاصيله. الطريقة الأولى لعمل الخيار المخلل:- المكونات:- كيلو من الخيار المقطع إلى شرائح متوسطة.

لتر من الماء.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من الملح.

شرائح من البصل الأخضر.

قطع من الفلفل الحار.

قطع من الفلفل الرومي.

ملعقتين من السكر. طريقة التحضير:- في وعاء متوسط نضيف الخل والملح والسكر والماء ونقوم بالتقليب حتى يذوب الملح والسكر.

نقوم بإحضار برطمان محكم الغلق ونضيف الخيار المقطع وشرائح البصل والفلفل الحار والفلفل الرومي ونضيف عليهم الخليط السابق حتى يغطى الخيار بهذا المحلول.

نقوم بغلق البرطمان ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن أسبوع قبل الفتح عليه. الطريقة الثانية لتخليل الخيار:- المكونات:- نصف كيلو من الخيار.

ملح حسب الحاجة.

خل.

زعتر.

روز مارى.

حبوب كزبرة ناشفة.

ورق لورا.

عدة فصوص من الثوم.

شرائح بصل أخضر.

ثمرة فلفل حار أحمر. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير برطمان ونقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح وتوضع بالبرطمان.

نضيف عليهم شرائح البصل ونقوم بتقطيع الثوم إلى شرائح رفيعة ثم تضاف إلى الخيار ثم نضيف عليهم الفلفل الحار.

نقوم بتحضير محلول الملح لتخليل الخيار في بوله متوسطة نقوم بوضع الملح ما كمية مناسبة من الماء ونضيف عليهم ورق اللورا والكزبرة والروز ماري والزعتر.

نقلب حتى يذوب الملح ثم نقوم بإضافة المحلول على الخيار ونقوم بالتقليب ثم يغلق البرطمان.

يترك في الثلاجة لمدة خمس ايام او حتى يتغير لون الخيار. الطريقة الثالثة للخيار المخلل:- المكونات:- ٤ ثمرات خيار مقطع شرائح.

٢ فص ثوم.

روز ماري.

زعتر.

ملح.

سكر.

زيت زيتون.

شطه.

ماء ساخن.

شرائح فلفل رومي. طريقة التحضير:- في وعاء على النار نقوم بغلي الماء ونضيف عليه الملح والسكر ويترك حتى الغليان.

نقوم بإحضار برطمان ونضع الخيار والفلفل والروز مارى والزعتر.

نضيف عليهم الثوم والشطة وزيت الزيتون ثم نقوم برفع المحلول من على النار.

نسكب المزيج على الخيار ونقلب ثم نقوم بإغلاق البرطمان ويترك حتى يبرد ثم يوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

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