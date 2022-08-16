نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي جبار لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله وإزالة الأسمرار في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتقشير الجلد الميت من الجسم والوجه، التقشير من أهم الأشياء الأساسية التي لابد الاعتماد عليها في المحافظة على نضارة البشرة وتوحيد لونها، حيث أنه يعمل على إزالة الطبقة الخارجية من البشرة ويجدد خلايا الجلد ويعمل على إعطاء البشرة النعومة واللون الموحد، وسوف نقدم لكى عزيزتي في هذا المقال طريقة عمل وصفة طبيعية لتقشير خلايا الجلد من الجسم والوجه وإعطاء البشرة التفتيح واللمعان.

إعداد خلطة سحرية لتقشير الوجه بالقهوة

القهوة من مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت والعمل على تحسين ملمس ومظهر البشرة، حيث أنها تقوم بتفتيح الوجه والرقبة وإعطاء البشرة النضارة والنعومة الطبيعية، كما أنه من المقشرات الطبيعية الأمنة تماما على البشرة والتي لا تضر بمسامات البشرة، بل فهي تغلق المسامات التي تؤذى بالبشرة وتظهر بمظهر غير جميل وسوف نعرض خطوات عمل مقشر طبيعة بالقهوة يغنيك عن شراء المقشرات الغالية من الأسواق.

طريقة إعداد مقشر طبيعي بالقهوة للوجه

المكونات

معلقة كبيرة من البن السادة.

معلقة كبيرة من السكر.

ماء ورد للعجن.

تحضير مقشر للوجه

نخلط كل من البن والسكر بكميات متساوية، ثم نضع تدريجياً ماء الورد حتى نحصل على قوام متماسك يسهل علينا فرده على البشرة.

نغسل الوجه بالغسول والماء و نجففه.

نضع المقشر على الوجه وندلكه بحركات دائرية لمدة دقيقتين خصوصاً مناطق الأنف والذقن والجبين لإزالة الرؤوس السوداء.

نترك المقشر على الوجه دقيقة، ثم يشطف بالماء فقط.

نكرر هذه الخدمة مرة أسبوعيا للحفاظ على تنظيف الوجه وإزالة الخلايا الميتة.

إعداد وصفة لتقشير الجسم

المكونات

معلقة كبيرة من الترمس المطحون.

معلقة نشا كبيرة.

معلقة زبادي صغيرة.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

معلقة صغيرة من الجلسرين الشفاف.

طريقة إعداد مقشر للجسم بالترمس المطحون