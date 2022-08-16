نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف البشرة وإزالة الدهون والزيوت الزائدة بحمام بخار في المنزل وداعاً لصالونات التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل، تنظيف البشرة والعناية اليومية بها من الأشياء التي يجب علينا الحرص والاهتمام بها طوال الوقت، وتعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي يجب علينا الاهتمام بها والقيام بروتين يومي للمحافظة عليها من المشاكل التي تتعرض إليها، ويعد تنظيف البشرة بالبخار من أفضل الطرق في تنظيف الوجه وإزالة الدهون المتراكمة التي تغلف المسامات وتعمل على تكوين الحبوب والندبات التي تظهر بمظهر غير لائق على البشرة.

إعداد وصفة طبيعية لتنظيف الوجه بالبخار في المنزل .

تنظيف البشرة بالبخار من أكثر الوسائل التي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء التي تظهر على الأنف والجبين والذقن، فهي تسرع من عملية إخراج الدهون والزيوت المتراكمة عليها بسهولة، كما أنه ينقى البشرة ويعمل على إكساب البشرة اللمعان الطبيعي، و يعمل أيضاً البخار على تفتيح المسامات الواسعة التي تتسبب في تكوين البثور والحبوب البيضاء السوداء، كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وإعادة البشرة بلونها الطبيعي الموحد، فهو يعمل على إشراق البشرة ويجعل البشرة تتنفس، كما أن البخار يساعد في إدخال أي ماسك داخل البشرة والاستفادة منه لذلك سوف نعرض لكى عزيزتي طريقة عمل حمام البخار ليساعدك في تنظيف الوجه والبشرة بطريقة تسهل عليكى إعداده دون الذهاب إلى صالونات التجميل الباهظة.

إعداد حمام البخار في المنزل

نحضر وعاء كبير مملوء به ماء مغلي على النار ونضع بداخله قطرات من زيت الورد.

نحضر فوطة نظيفة ونقوم بوضعها على الرأس ونقرب الوجه من الماء المغلي وتغطى باقى الفوطة على كل جوانب الوعاء حتى لا يخرج البخار من الجوانب.

القيام بهذه الخطوة لمدة عشر دقائق أو كما تستحملين البخار.

بواسطة قطعة من القطن نقوم بتنظيف الماء الذي يوجد على الوجه.

ثم نضع ماسك على الوجه لتمتصه البشرة سريعاً، ثم نغسل الوجه بالماء ونضع تونر طبيعي على كامل البشرة والرقبة.

سوف تحصلين بعد هذه الخطوات على بشرة ناعمة وصافية خالية من البثور والندبات والرؤوس السوداء، حيث أنه فعال فى تنظيف البشرة وعلاج المسامات الواسعة التي تؤذى الجلد وتعمل على ظهور الحبوب، ويمكن القيام بعمل بخار ماء فى المنزل مرة واحدة أسبوعياً للحصول على بشرة نظيفة خالية من الشوائب.