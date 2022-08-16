النشا والخل خلطة سحرية: لبشرة مشرقة ويزيل سواد 20 عام نتيجة ستصدمكم2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل خلطة سحرية ، يعتبر معجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون أي إضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل خلطة سحرية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وبياض كالثلج في أقل نتائج بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والخل خلطة سحرية لبشرة مشرقة وإزالة التجاعيد من اول استخدام للخليط

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

ملعقتين من كريم مرطب للبشرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من النشا .

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة كريم مرطب والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم الخل وزيت الورد ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي أفضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-