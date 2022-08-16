نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 15 دقيقة تخلصي من أسمرار الوجه والجسم كله وإزالة الجلد الميت بأقوي وصفة منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم فى هذا المقال وصفة من مواد طبيعية لتفتيح الوجه والجسم وأهم مايميزها بأنها تعطى نتيجة رهيبة فى ربع ساعة، والتى تتكون من زيت بذر الكتان والسكر وعصير الليمون وصابون زيت الزيتون وورق الغار فهذه الوصفة لا تكلف الكثير من النقود فمعظم مكوناتها تتوافر بأسعار تناسب جميع الناس، وهذه المواد الطبيعة أفضل بكثير وأهم من المنتجات والكريمات التجارية التى تكلف الكثير من النقود وتساعد على التفتيح بشكل سريع وفى خلال أيام قليلة، ولكن تترك آثار جانبية مثل الحبوب والبقع الداكنة والتصبغات لأن هذه المنتجات يوجد بها مواد كيميائية ضارة لا تناسب أى نوع من أنواع البشرة فكل الفتيات تريد وجه وجسم أبيض خالى من أى بقع فالحل فى هذه الخلطة الطبيعة لأنها تحتوى على الفيتامينات والمعادن الهامة التى تزيد من بياض الوجه والجسم بشكل طبيعي وآمن. مكونات وصفه لتبييض الوجه والجسم في ربع ساعة إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت بذر الكتان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مبشور صابون زيت الزيتون

حبة من ورق الغار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجيلاتين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

كمية مناسبة من الماء طريقة عمل وصفة لتبيض الوجه والجسم في ربع ساعة نحضر إناء ثم نضع به الماء وورق الغار ثم نرفعه على نار متوسطة حتى الغليان لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك نرفعه من على النار ويتم تصفيته ونأخذ الماء ونضع به مبشور صابون زيت الزيتون ويتم التقليب حتى الذوبان.

ثم نضيف إليه زيت بذر الكتان والسكر وعصير الليمون والجيلاتين وزيت الليمون والنشا ودقيق الشوفان ويتم تقليب جميع المكونات.

ثم نبدأ بوضع هذه الخلطة على الوجه والجسم ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الفاتر، ويكرر إستخدامها مرتان فى الأسبوع.

وسوف نلاحظ من أول أسبوع تفتيح الوجه والجسم، وبعد شهر يظهر تفتيح وبياض الوجه بشكل جميل ورائع بإستخدام تلك الوصفة السحرية.

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