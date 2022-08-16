نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الصاروخية لتفتيح وتبييض الركب والأكواع وتقشير البقع الداكنة والجلد الميت لن تخجلي بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنقدم إليكي فى هذا المقال وصفة طبيعية لتبييض الركبتين والكوعين ويخلصك نهائيا من السواد بشكل مبهر، والذى يسببه التعرض للشمس لفترات طويلة، وتراكم الجلد الميت والأصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والحساسية والتى تترك الجلد بلون داكن، والخلطة الطبيعية التى نعرضها تعمل على التفتيح من أول إستخدام له لأن تفتيح الركبتين والكوعين هو حلم لكل فتاة وكل سيدة لذلك ينفق العديد من الفتيات الأموال الكثيرة من خلال شراء منتجات وكريمات تفتيح باهظة الثمن أو الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل جلسات تفتيح وتبييض الركبتين والكوعين وجلسات تنظيف وتقشير الجلد فكل هذا يكلفهم أموال طائلة، ومع الوصفة الطبيعية ستودعين كل هذه المنتجات الضارة التي تحتوى على مواد كيميائية، وتستطيعى بأقل تكلفة أن تصنعى وصفة تتكون من مواد طبيعية وآمنه على الجلد. مكونات خلطة تفتيح الركبتين والكوعين إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الترمس المطحون ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت النعناع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من جل الألوفيرا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الشاى الأخضر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان طريقة عمل خلطة لتبييض الركبتين والكوعين قبل تحضير الخلطة ننظف الركبتين والكوعين بالماء الفاتر ثم تجفيفها بالمنشفة.

ثم نحضر وعاء ونضع به القهوة والترمس المطحون وعصير الليمون وزيت النعناع مع التقليب الجيد.

ومع الإستمرار فى التقليب نقوم بإضافة الكركم وجل الألوفيرا وماء الشاي الأخضر ودقيق الشوفان ثم يتم المزج حتى تختلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة على الركبتين والكوعين ونوزعها جيدا وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف.

وبعد ذلك نقوم بالتخلص من تلك الخلطة عن طريق غسل الركبتين والكوعين بالماء البارد، ويكرر إستخدامها مرتان فى الأسبوع.

وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ بياض وتفتيح الركبتين والكوعين بإستخدام تلك الوصفة الخطيرة والسحرية.

وظهور الركبتين والكوعين بشكل جميل وجذاب وبملمس ناعم تجعل كل الفتيات تشعر بالراحة والسعادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوصفة الصاروخية لتفتيح وتبييض الركب والأكواع وتقشير البقع الداكنة والجلد الميت لن تخجلي بعد الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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