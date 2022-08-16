انت الان تتابع خبر ستذهلك فوائد استخدام الزعتر يحسن المزاج، يعزز نمو الشعر ويخفف اضطرابات المعدة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

للزعتر أنواع عديدة أبرزها الزعتر البري الذي ينمو لوحده في المناطق الجبلية والوعرة بشكل خاص، وله رائحة وطعم أقوى من الزعتر البستاني وهو النوع الآخر الذي يتم زراعته والاعتناء به ثم قطفه وطحنه وإضافته إلى السمسم وبهارات أخرى، لهما نفس الفوائد تقريباً مع فائدة أكبر للبري كونه لا يخلط بمواد كيميائية.

فوائد الزعتر البري

يمكن غلي أوراق الزعتر البري الطازجة أو المجففة مع الماء وشربه على شكل شاي، أو إضافته إلى الأطباق المختلفة للحصول على فوائده، وأهمها:

تخفيف السعال والتهاب الشعب الهوائية: أبرز فوائد الزعتر المغلي هي قدرته على تنظيف المسالك التنفسية وإخراج البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، كما يساهم في تخفيف احتقان الصدر بسبب خصائصه الطاردة للبلغم.

تناول أو شرب الزعتر يساهم في تخفيف التهاب الحلق والحنجرة واللوزتين، وتقليل رائحة الفم الكريهة بسبب طعمه ورائحته القوية.

يستخدم في الأطعمة كعامل منكه.

فوائد الزعتر للجنس: الزعتر مدر للبول أي يساعد في زيادة تدفق البول وتحسين وظائف المثانة والكلى، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتخفيف ضغط الدم والكوليسترول الضار للجسم، كلها عوامل تساعد في تحسين العملية الجنسية.

من فوائد الزعتر للرجال قدرته على تحسين الانتصاب وعمل المثانة بسبب زيادة تدفق الدم إليها.

فوائد الزعتر للمعدة: تشمل فوائد الزعتر للمعدة والجهاز الهضمي ما يلي:

يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد على تقليل الجراثيم في الطعام.

تخفيف اضطرابات المعدة مثل الاسهال، والتهاب وألم المعدة.

تخفيف المغص والغازات المعوية (انتفاخ البطن).

يغذي الميكروبات المعوية المفيدة لعمل وصحة الأمعاء بشكل عام.

زيادة الشهية.

دعم وظائف الكبد الصحية.

يساعد على حماية بطانة المعدة من الحمض.

فوائد الزعتر مع العسل: للحصول على فوائد الزعتر المجفف قم بغلي عدة أوراق منه في كوب من الماء لمدة 3-5 دقائق، ثم أضف العسل إلى الخليط لدرجة الحلاوة التي تريدها، واحصل على الفوائد وأهمها:

يعد من أكثر مشروبات الشتاء فائدة، فهو لذيذ وفعال لعلاج نزلات البرد والانفلونزا.

تخفيف الكحة واحتقان الأنف والحلق.

خفض ضغط الدم.

تعزيز المناعة.

تحسين المزاج.

فوائد الزعتر للشعرـ وتشمل:

يساعد زيت الزعتر في تعزيز نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم لفروة الرأس، مما يفيد بشكل فعال في استعادة تساقط الشعر الناجم عن داء الثعلبة.

تغذية الشعر وزيادة لمعانه.

الزعتر زيت عطري قوي لذلك يتم استخدامه عن طريق وضع قطرتين منه فقط مع ملعقتين كبيرتين من زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل وضعه على فروة الرأس، ثم تركه لمدة 10 دقائق، ثم اغسله.

من أبرز فوائد الزعتر للنساء تهدئة الآلام والتشنجات المرافقة للدورة الشهرية، بسبب خصائصه المسكنة والمخففة للآلام، كما يفيد السمسم في الزعتر في موازنة الهرمونات عند المرأة أثناء الدورة الشهرية.

فوائد الزعتر مع السمسم

الزعتر هو خليط من نبات الزعتر المطحون مع السمسم إضافة إلى بهارات أخرى مثل الكمون والسماق والكزبرة والمردقوش والملح، فوائد الزعتر الأخضر مشابهة للأحمر، ويختلفان أن الزعتر الأحمر يحوي السماق الذي يعطيه لونه الأحمر ونكهة حموضة زائدة، تشمل فوائد الزعتر مع السمسم:

يعتبر من الأطعمة اللذيذة والمغذية ذات نكهة جوزية ومنعشة، يمكن إضافته إلى السلطات والوجبات المختلفة، وهو شهير بتناوله مع زيت الزيتون والخبز.

يملك السمسم فوائد عديدة تجعل إضافته إلى الزعتر مكون غذائي غني، منها:

غناه بالألياف والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين B.

تقليل الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الجسم.

تحسين قوة العظام والجهاز المناعي.

تكوين الخلايا الصحية ومحاربة مسببات المرض.

تقوية المناعة ومحاربة الأمراض:

الزعتر غني بفيتامين C وفيتامين A، ومضادات الأكسدة والمركبات العضوية التي تحمي الجسم من الأمراض المختلفة مثل نزلات البرد والسرطان وضغط الدم.

يعد مصدر جيد للنحاس والألياف والحديد والمنغنيز.

يحوي الزعتر خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات والميكروبات مما يحمي من الأمراض التي تصيب الجسم، خاصة أمراض الجلد والجهاز التنفسي والهضمي والعصبي.

محاربة التهاب القصبات ونوبات السعال.

محاربة التهاب اللثة وألم الأسنان عند تناوله أو شربه.

تعزيز صحة الدماغ: اشتهر الزعتر بفوائده التي تعزز قوة الدماغ وتحفز النشاط العصبي بسبب غناه بالمعادن، منها:

تعزيز الوظائف المعرفية بما فيها تحسين الذاكرة، لكن هذه الفائدة بحاجة إلى المزيد من الدراسات.

زيادة الطاقة: يحتوي الزعتر على مركبات الفينول والفلافونيد التي تزيد طاقة الجسم وتنظم عملية التمثيل الغذائي.

تحسين المزاج: البردقوش والزعتر يحويان على الفينول الذي يحسن المزاج من خلال تحفيز إطلاق هرمونات الاسترخاء في الجسم.

تقوية العظام: يساعد الاستهلاك المنتظم للزعتر في تقوية العظام بسبب غناه بالمعادن مثل النحاس والمغنيزيوم والحديد.

يساعد الزعتر في تحسين الدورة الدموية في الجسم بسبب غناه بالحديد، يعد الحديد أحد المكونات الرئيسية للهيموجلوبين، الذي ينقل خلايا الدم الحمراء والأوكسجين إلى جميع أعضاء وخلايا الجسم.

فوائد الزعتر للجلد: يساعد تطبيق منتجات تحوي الزعتر مثل المراهم والكريمات في شفاء الحالات الجلدية المختلفة، منها:

يملك الزعتر خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة تساعد تحسين صحة خلايا الجلد.

تسريع التئام الجروح.

تقليل ظهور البقع والعيوب الناتجة عن تقدم العمر، وذلك بفضل المزيج الغني من مضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر.

يفيد لحالات التهاب وآلام المفاصل عند دهن المنطقة المصابة.

الرضوض والتواء الكاحل.

الأكزيما والمناطق الملتهبة من الجلد، مثل لدغات الحشرات.

يدخل زيت الزعتر الأحمر في تركيب العطور والصابون ومساحيق التجميل ومعجون الأسنان.

يدخل زيت الزعتر المشتق من عشب الزعتر في تركيب غسول الفم والمراهم الطبية بس قدرته على محاربة البكتيريا والجراثيم، حيث يستخدم بشكل موضعي على الجلد والأذنين لمحاربة الالتهابات البكتيرية والفطرية.