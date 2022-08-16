خلطة حبة البركة مع العسل السحرية: تحمي القلب وتفرز الأنسولين وتقضي على الكوليسترول الضار في الجسم

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رياض-احمد صلاح- فوائد الحبة السوداء مع العسل لا تُصدّق! فهذه الخلطة لها الكثير من الفوائد على صحة الإنسان، تعتبر الحبّة السوداء لها منافع صحية مهمّة، مثل خفض الكولسترول، وعلاج التهاب الحلق، والحفاظ على صحة الجسم، وغيرها.

فوائد العسل الغذائية والعلاجية

حبة البركة أو الحبة السوداء تم استخدامها لعلاج كثير من الحالات الصحية مثل:

احتقان الأنف.

الربو.

التهاب المفاصل.

العدوى الميكروبية ومنها الطفيليات

الصداع.

وجع الأسنان.

أهم فوائد الحبة السوداء مع العسل

مقاومة الخلايا السرطانية

تعمل كل من الحبة السوداء والعسل على مقاومة الخلايا السرطانية، لأنهما غنيان بمضادات الأكسدة، حيث تعمل مادة الثيموكينون على مقاومة الخلايا السرطانية، وقد أثبتت دراسات عدة أنّ هذه المادة تقاوم الورم وأنواع السرطان، مثل: سرطان الرحم، والثدي، والرئتين، والمعدة، والمريء وغيرها.

علاج الربو

من فوائد الحبة السوداء مع العسل تعمل مادة الثيموكينون على علاج الربو، حيث استُخدم في أحد التجارب ماء بذور الحبّة السوداء المغلي، فثبت أنَّ له تأثيرًا قويًّا مضادًّا للربو.

الحبة السوداء تُعتبر واحدة من العلاجات المضادّة للالتهابات، كذلك العسل الذي يُعتبر مضادًّا طبيعيًّا للالتهاب، لذلك، فإنَّ خلط ملعقتين من العسل مع ملعقة من الحبة السوداء وملعقتين من الطحينة،من فوائد الحبة السوداء مع العسل يعمل على تخفيف وتهدئة التهابات الحنجرة.

أمراض القلب

تناول الحبة السوداء مع العسل بشكل يومي من الأمور التي تساعد على تنظيم عمل القلب، وكفاءته، وتنظيم تدفق الدم إليه.

كما أنّ الخليط يعمل على علاج التخثر، وتقليل نسبة الكولسترول في الدم.

كما أنّ تحسين مستوى الأنزيمات في القلب، مرتبط بالمعادن التي يحصل عليها من الحبة السوداء والعسل

ديتوكس للجسم

فوائد الحبة السوداء مع العسل يعمل على تخليص الجسم من السموم، التي تؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الرئتين والكبد، لا سيما وأنَّ الحبة السوداء تحتوي على مادة الصابونين التي تنظف الجسم من السموم، وتخفف من اضطرابات التنفس

بكتيريا الجهاز الهضمي

يحتوي خليط حبة البركة والعسل أيضًا على مواد وزيوت قادرة على علاج بكتيريا الجهاز الهضمي، حيث تقضي على بكتيريا مثل E. Coli، و V. Cholera.

آلام المفاصل

من فوائد الحبة السوداء مع العسل يعالج مرضى التهابات المفاصل، أن يكون جزءًا من روتينهم اليومي تناول الحبة السوداء مع العسل، وذلك بسبب مادة الكولاجين الموجودة بهما والتي تقلل من التهاب المفاصل.

طريقة الحصول على خليط الحبة السوداء مع العسل

المكونات

نصف كيلو من العسل الصافي

كوبان من الحبة السوداء المطحونة جيدًا

طريقة التحضير

أضيفي الحبة السوداء المطحونة إلى العسل.

اُخلطي جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

ثمَّ يتم حفظ الخليط داخل مرطبان زجاجي في مكان جاف للاستعمال اليومي

فوائد حبة البركة المطحونة مع العسل

خلط العسل مع مطحون حبة البركة، يحقق الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، لذلك ينصح بها الكثير من الأطباء في الكثير من الأوقات، ومن بينها: يساعد العسل على تقوية المناعة الخاصة بالجسم. وخاصة لو تم تناوله من خلال ملعقة على نصف ليمونة مع كوب من الماء الدافئ مع مطحون حبة البركة.

يقوم هذا الخليط في المساعدة على تخفيض الكوليسترول في الجسم. وبالتالي يقلل من حدوث الجلطات في الكثير من الأوقات.

يساعد العسل في الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية. لذلك يفضل استخدامه بشكل مستمر في الوصفات البسيطة وعلى الفطار. يعمل العسل على خفض معدلات السكر في الدم. وبالتالي يعمل على تحسين وظائف البنكرياس.

حيث يتم إفراز الأنسولين بكميات طبيعية في الجسم. يعمل العسل على تحسين وظائف الكبد والكلى. وبالتالي تقلل من إفراز السموم في الجسم. وهذه تعتبر من أهم فوائد العسل مع حبة البركة