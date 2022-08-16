نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم كله وإزالة الجلد الميت والأسمرار من أول دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذهب العديد من الفيتات والسيدات إلى المراكز التجميلية التي تعمل على تبييض المناطق التي تبدو بلون غامق في الجسم وتتعد تلك المناطق الغامقة في الجسم ومنها الركب والاكواع والمناطق الحساسة مثل ما تحت الإبط ومناطق البيكيني وغيرها من مناطق الجسم وتسبب تلك المناطق الإحراج للكثير من الفتيات لذلك يقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تتخلص وتتلاشى كل هذه المشكلات حيث تعمل هذه المراكز على عملها باغلى الاسعار لذلك علينا بتجنب إستخدام تلك الإستخدامات وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح المناطق الغامقة التي تجعلها بيضاء مثل الحليب وتتعدد الوصفات الطبيعية ومنها وصفة عصير الليمون والبيكنج صودا ووصفة النشا وغيرها من الوصفات الطبيعية الاخرى حيث تعتبر وصفة الليمون مع البيكنج صودا من اقوى الوصفات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلات نهائيا لذلك علينا بإستخدامها مرة واحدة يوميا وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على مناطق بيضاء وبدون غمقان نهائيا. مكونات عمل وصفة لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم اخطلي في طبق صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وأخلطى المكونين ببعضهما جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات قومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون واخلطى هذه المكونات حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك عليكي بشط المناطق التي ترغبين بوضع تلك الوصفة بها حتى تصبح نظيفة.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك الوصفة التي قومنا بإعدادها في المناطق الغامقة ثم قومي بتركها على تلك المناطق لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسلها بالماء البارد.

بعد غسلها بالماء البارد عليكي بتجففيها وقومي بتكرار إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على نتائج رائعة.

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