نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الحنة الرهيبة لتلوين الشعر وترطيبه وإزالة الشيب المبكر بدون عودة ومن أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدم الحنة في العديد من الاغراض المختلفة ومنها انها تعمل على علاج اكبر مشكلة من المشكلات التي تعاني منها الفتيات وهي مشكلة وجود الشيب وظهور بعض بصيلات الشعر باللون الابيض حيث تعد الحنة من اكبر الاشياء التي تعمل على علاج هذه المشكلة، وكذلك يمكننا الإستغناء عن إستخدام الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر حيث ترغب العديد من الفتيات والسيدات في تلوين الشعر حتى يظهرون بشكل رائع وجميل وتتعدد الوان الصبغات ومنها اللون الاشقر واللون البني واللون الاحمر وغيرها من الالوان المختلفة حيث تعتبر تلك الصبغات تحتوي على مواد فعالة تعمل على ضرر الشعر بشكل كبير وتلفه حيث ترغب العديد من الفتيات بتلوين الشعر بدون حدوث اي آثار جانبية وبدون حدوث اي خشونة للشعر، وتعتبر الحنة من افضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تلوين الشعر وتعمل على ترطيبه. مكونات عمل وصفة الحنة لتلوين وترطيب الشعر خمسة ملاعق كبيرة من الحنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة. طريقة عمل وصفة الحنة لتلوين وترطيب الشعر عليكي بتحضير طبق او وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الحنة وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من القهوة وقومي بتقليب تلك المكونين جيدا ببعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.

بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بتحضير المشط الخشبي وقومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وعليكي بعمله إلى نصفين.

بعد ذلك احضري فرشاة وقومي بغمسها في طبق الوصفة ثم قومي بوضع تلك الوصفة على الشعر وفي بصيلات الشعر.

اتركي تلك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين حتى ياخذ الشعر اللون المرغوب، بعد ذلك عليكي بشطف الشعر جيدا وسوف تلاحظين النتيجة التي ترغبين بها وتحصلين على شعر ذات لون رائع وتحصلين على شعر ناعم مثل الحرير لذلك علينا بإستخدامها.

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