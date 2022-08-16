أقوي مقشر طبيعي منزلي لإزالة السواد وأسمرار الشفايف وجعلها وردية وطبيعية في دقائق

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عمر شويل - جدة تخلصي من إسمرار الشفايف والقشور التي تتواجد في الشفايف حيث تعتبر تلك المشكلة تسبب الإحراج للكثير من الناس، حيث تقوم الكثير من السيدات بإستخدام المقشرات التي تقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل حيث تعمل تلك المستحضرات التجميلية على تقشير الجلد الميت والقشور التي تتواجد في الشفايف وتعمل على تفتيحها ولكن مع مرور الوقت تعمل هذه المقشرات التجميلية على حدوث إلتهاب في الشفايف وتورم بها لذلك وتعمل على إسمرار الشفايف بعد مرور وقت كبير ولكن علينا بتحضير مقشر طبيعي للتخلص من إسمرار الشفايف والحصول على شفايف حمراء وناعمة ولامعة وهذه الوصفة الطبيعية بسيطة ولا تحتاج مكونات عديدة لتحضيرها، وتعتبر وصفة السكر مع البنجر والفازلين من اقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل الشفايف بالشكل الذي ترغبين به، وعلينا بتجنب شراء المستحضرات او الذهاب إلى المراكز التجميلية. مكونات عمل مقشر طبيعي للشفايف وإزالة السواد ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الشفايف.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من البنجر المبشور.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة مقشر طبيعي للشفايف وإزالة السواد أحضري طبق او وعاء صغير وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من السكر وضيفي نصف ملعقة واحدة كبيرة من البنجر المبشور وقومي بتقليب السكر والبنجر.

بعد تقليب السكر والبنجر جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات قوام جيد ومتجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بوضع تلك المقشر الطبيعي على الشفايف وعليكي بتقشير الشفايف والتخلص من الجلد الميت والقشور في الشفايف.

اتركي تلك الوصفة على الشفايف لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد مرور ذلك الوقت قومي اولا بفرك تلك المقشر من على الشفايف.

بعد فركها جيدا قومي بالتوجه إلى غسل الشفايف بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وعليكي بإستخدام هذا المقشر الطبيعي مرتان او ثلاثة مرات في كل إسبوع وخلال فترة قصيرة سوف تحصلين على شفايف حمراء وتتخلصين من السواد تماما وتصبح الشفايف ناعمة ولامعة.

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