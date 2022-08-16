نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك المنزلي الرهيب لتبييض البقع الداكنة في الجسم بالكامل مجربة وفعالة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البرتقال من أهم المواد الطبيعية للعناية بالبشرة لأنه يساعد فى إزالة البقع الداكنة من الوجه والجسم، وماسك البرتقال يساعد فى تفتيح المناطق الحساسة والداكنة مثل الركبتين وبين الفخذين والكوعين لأنه يحتوى على الكثير من الفيتامينات التى تتغلغل داخل الجلد فتجعل لونه أبيض، ويساعد البرتقال على تقشير الجلد الميت الذي يظهر البشرة والجسم بلون داكن، ويتكون ماسك البرتقال من عصير البرتقال وعصير الليمون والعسل وزيت خشب الصندل والزبادى والجيلاتين فماسك البرتقال يساعد على التفتيح بشكل طبيعى وفى أقل وقت ممكن، ويساعد على ترطيب البشرة ويجعلها ناعمة، ويعطى ماسك البرتقال النضارة والحيوية للبشرة فهذا الماسك طبيعى يمكن أن تستخدميه بكل ثقة وبدون خوف لأنه آمن وأفضل من منتجات التجميل بكثير مثل الكريمات والماسكات الصناعية التى تترك آثار بالبشرة مثل البقع السمراء والحبوب الدهنية فهذه المنتجات منها المستورد الذى يباع محليا بأسعار مرتفعة جدا، لأنها تؤثر تأثير سلبى على الجلد ولأنها ليست طبيعية، وتوجد منتجات رديئة الصنع يتم الإقتصاد من موادها بغرض التقليل من تكلفتها. إليكى مكونات ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة في الجسم أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البرتقال

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجيلاتين طريقةعمل ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة فى البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به عصير البرتقال وعصير الليمون والعسل الأبيض وزيت خشب الصندل والجيلاتين ويتم الخلط برفق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة النشا ودقيق الشوفان إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد حتى تتداخل وتتجانس جميع مكونات ماسك البرتقال.

ثم نقوم بوضع ماسك البرتقال على البقع الداكنة سواء كان فى الوجه أو فى الجسم ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بالتخلص من ماسك البرتقال بغسله بالماء الفاتر جيدا.

ويكرر نفس الخطوة مرتان فى الأسبوع وسوف نلاحظ إختفاء كل البقع الداكنة بعد إستخدام ماسك البرتقال الرهيب بثلاثة أسابيع.

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