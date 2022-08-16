نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر القوي بالقهوة لتنظيف البشرة من الجلد الميت وتنعيمها وإزالة أي بقع داكنة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما تسعى معظم الفتيات والسيدات عن الإستخدامات المفيدة التي تساعد على تقشير وتنظيف البشرة بشكل سريع لأن من المعروف أن البشرة من أكثر المناطق التي تتعرض للعوامل البيئية والتي تجعل لون البشرة داكن ويكون الوجه شاحب اللون، ومن ضمن العوامل البيئية هي الأتربة والشوائب فعندما تتراكم هذه الأشياء فقد يزداد على البشرة خلايا الجلد الميتة فهي السبب وراء ملمس البشرة خشن فكل هذا يتراكم نتيجة عدم تنظيف البشرة بإستمرار وبسبب هذا فقد ينصح دائما بتقشير البشرة بإستخدام المقشرات ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع، حيث تتوافر أنواع عديدة من المقشرات التي تكون لها القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة الموجودة على البشرة فهذه المقشرات تكون جاهزة وتوجد في جميع الأسواق وتباع بأسعار متفاوتة ويوجد أيضا أنواع من الكريمات التي تعمل على التخلص من الجلد الميت، ولكن هذه المقشرات والكريمات تحتوي على مواد كيميائية تؤثر تأثير سلبي على البشرة على الرغم من أنها تساعد على إزالته تماما ولكن يكون لها أضرار جانبية لذلك لابد من تجنب إستعمال هذه الأشياء. مكونات ماسك القهوة لتنظيف وتنعيم البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل ماسك القهوة لتنظيف وتنعيم البشرة قومي بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ويتم خلطهم مع بعض ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب مناسب لنوع الوجه ولابد من تكرار ماسك القهوة مرة واحدة في الإسبوع.

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