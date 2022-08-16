طريقتي الجهنمية والصحية لتخزين الطماطم والفلفل في الفريزر لمدة طويلة وبدون ما يتغير لونه وطعمه كأنه طازة

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عمر شويل - جدة سوف نقدم إليكى فى هذا المقال طريقة تخزين الطماطم والفلفل نظرا لأنها من الثمرات التى لا نستطيع الإستغناء عنها يوميا فى المطبخ فهذه الخضروات دائمة طول العام وليست موسمية للإستفادة منها وقت الحاجة لذلك تلجأ العديد من ربات البيوت إلى التخزين والحفظ فى فريزر الثلاجة خلال موسم الطماطم الذي يباع بأسعار وبتكلفة رخيصة جدا وبأسعار تناسب الجميع على عكس المواسم الأخرى التى يباع فيها الطماطم بأسعار مرتفعة جدا، وتتعدد طرق حفظ الطماطم إما مقطعة أو مهروسة أو مطبوخة، ويدخل الطماطم فى العديد من الأكلات مثل المكرونة والبازلاء والمحشى والسلطة الخضراء وصينية البطاطس وتتبيلات المشويات وغيرها الكثير، ويصنع من الطماطم الكاتشب، ويدخل عصير الطماطم فى العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة التصبغات، والطماطم والفلفل من الخضروات المفيدة جدا على صحة الإنسان. إليكى مكونات تخزين الطماطم والفلفل كمية مناسبة من الطماطم

كمية مناسبة من الفلفل الأخضر

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

كمية مناسبة من الأكياس البلاستيك طريقة تخزين الطماطم والفلفل لتخزين الطماطم نقوم بإختيار حبات الطماطم الطازجة وتكون جيدة وبدون أى بقع بنية أو بقع سوداء ولا نختار الطماطم الطرية.

وبعد ذلك نقوم بغسل الطماطم جيدا بالماء الفاتر ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم نضعها فى الخلاط الكهربائى ويتم خلطها جيدا.

ثم نقوم بتصفية عصير الطماطم من البذور والقشور بالمصفاة ثم نقوم بوضعها فى إناء على نار متوسطة مع القليل من الملح ونتركها تغلى لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نترك صلصلة الطماطم حتى تبرد ثم نقوم بوضعها فى أكياس الفريز مع تفريغ الهواء ثم ندخلها فى الفريزر بشكل مرتب لحين إستخدامها.

ثم نترك صلصلة الطماطم حتى تبرد ثم نقوم بوضعها فى أكياس الفريز مع تفريغ الهواء ثم ندخلها فى الفريزر بشكل مرتب لحين إستخدامها. ولتخزين الفلفل لابد من إختياره طازج وفى حالة جيدة بعيدا عن البقع الصفراء، وبعد ذلك نقوم بتنظيف الفلفل فى الماء الجارى.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع الفلفل إلى حلقات متوسطة الحجم ثم نضعها فى صينية بحيث تكون متفرقة عن بعض ثم ندخله فى فريزر الثلاجة حتى تجمد.

ثم نقوم بإخراجه ونضعه فى أكياس ونفرغ منه الهواء ثم يتم حفظة لفترة طويلة فى الثلاجة.

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