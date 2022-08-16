سحر كريم جليسوليد لتبييض وترطيب الوجه والجسم هتنورى زى الشمعة في دقائق

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عمر شويل - جدة يعد تفتيح الوجه والجسم من المشاكل التى تسعى بعض النساء إلى حلها بالعديد من الطرق الشائعة، لذلك تستخدم أحيانا الوصفات الطبيعية وبعض المستحضرات للحصول على بشرة نقية وصافية، من هذه الخلطات كريم جليسوليد الذي يساهم في ترطيب الجلد وتفتيح البشرة، لذلك سوف نقوم بعمل خلطات باستخدام كريم الجليسوليد لتبييض الوجه والجسم. خلطة كريم جليسوليد مع ماء الورد لتفتيح الجسم المكونات: علبة صغيرة من كريم الجليسوليد.

كوب من ماء الورد.

كوب صغير من زيت الزيتون.

صابون غار.

٤ معالق من زيت اللوز المر. خطوات التحضير: نقوم ببشر صابونة الغار في وعاء صغير ويوضع في برطمان ثم يضاف إليهم القليل من ماء الورد.

يترك الخليط في لمدة يوم كامل حتى يتجانس الصابون مع ماء الورد.

نضيف عليهم زيت الزيتون وزيت اللوز المر وكريم الجليسوليد.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونقوم بخلطه جيدا حتى تختلط كل المكونات ويصبح خليك كريمي.

يدلك الجسم بالخليط قبل الاستحمام ويترك لمدة ربع ساعة.

يفرك الجسم باستخدام الليفة البلدي او المغربي وبعد ذلك يشطف الجسم بالماء كالعادة. خليط كريم جليسوليد مع النشا والفازلين لتفتيح الوجه المكونات: ملعقة كريم جليسوليد.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء ورد. خطوات التحضير: في بولة نقوم بوضع كريم جليسوليد مع الفازلين و نمزج جيدا.

نضيف عليهم النشا وزيت الزيتون وعصير الليمون ونخلطهم سويا.

نضيف ماء الورد ثم نقوم بخلط المكونات تماماً حتى يصبح القوام ناعم.

يوضع المزيج على الوجه والرقبة ثم يترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها جيدا.

يكرر هذا المزيج مرتين أسبوعياً حتى نلاحظ تفتيح الوجه ويمكن استخدام هذا الخليط على الرقبة أيضاً. خلطة كريم جليسوليد لتفتيح الكوع والركبتين المكونات: كريم جليسوليد.

عصير ليمون. خطوات التحضير: يمزج كريم جليسوليد مع عصير الليمون ويدلك به الكوع والركبتين ويترك حتى يجف.

ثم نقوم بفرك الكوع والركبتين ثم تشطف جيدا بالماء الفاتر.

يجب الاستمرار على هذا الخليط حتى نلاحظ تفتيح الكوع والركبتين.

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