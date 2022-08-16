انت الان تتابع خبر لن تتوقع مفعولها .. الحلبة والعسل لتفتيح البشرة وتسمين الخدود وشد التجاعيد وإزالة السواد نهائيا والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يبحث الكثير من الفتيات عن طرق فعالة لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة الذي قد يكون هناك بقع داكنة به أو أجزاء من البشرة غامقة بسبب عوامل الجو السيئة ؛ حيث أن البشرة من أهم مظاهر الشباب ولذلك يهتم الفتيات ببشرتهم ويبحثون عن المواد الطبيعية التى تساعد على تنقية وتفتيح البشرة دون أن تترك أى آثار جانبية ؛ ولذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال معجزة كريم الحلبة والعسل لتفتيح البشرة وتسمين الخدود وشد التجاعيد وإزالة السواد نهائيا .

يعد كريم الحلبة والعسل من أفضل الكريمات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة وتسمين الخدود كما أنها تساعد على شد التجاعيد، ويساهم هذا الكريم على الوقاية من أشعة الشمس ، وحتى نتمكن من عمل كريم الحلبة والعسل نحتاج الى عدة مكونات وهي :

ثلاث ملاعق حلبة مطحونة .

1 معلقة عسل طبيعى . 2 ملعقة حليب بودر. 1 معلقة عصير ليمون. طريقة تحضير كريم الحلبة والعسل: نحضر وعاء عميق ونضع بداخله مقدار الحلبة المطحونة وكذلك وضع الحليب البودر ونخلطهم جيدا ثم نضيف عليهم مقدار العسل الابيض وعليهم معلقة عصير الليمون ونخلط هذه المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط ذو قوام سميك، ونأخذ من هذا الخليط ونقوم بوضعه على الوجه وتجنبي منطقة العين ونترك هذا الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة ثم بعدها نقوم بغلي ونضع مرطب على الوجه.