نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لتطويل الرموش من أول مرة لن تصدقي النتيجة رموش طويلة وغزيرة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى السيدات والفتيات بشكل دائم إلى الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة، إذ أنها تعد من علامات الجمال لدى المرأة، سواء باستخدام مستحضرات تجميل تجارية أو بتطبيق وصفات طبيعية، ومما لا شك فيه أن الوصفات الطبيعية التي تعتمد على استخدام مواد وعناصر طبيعية كالزيوت الطبيعية الأصلية تعطي نتيجة أفضل ومظهر صحي للشعر سواء للحواجب أو للرموش، نظراً لاحتوائها على فيتامينات ومعادن تساعد على تحفيز نمو الشعر ومنع سقوطه، بما يمنح المرأة النتيجة المطلوبة من خلال المواظبة على تلك الخلطات.

طريقة لتطويل الرموش من أول مرة

المكونات

معلقتان من زيت الزيتون الأصلي.

حبة واحدة من الليمون.

طريقة التحضير

قومي بتقشير حبة الليمون، ثم تقشيرها بشكل كامل.

قومي بنقع قشور الليمون في مقدار زيت الزيتون من خلال مزجهما معاً في إناء واحد مناسب الحجم.

قومي بدهن رموشك بالخليط الناتج قبل النوم، ثم اغسلي المنطقة في الصباح الباكر بالغسول المناسب لنوع بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم، وستلاحظين أن رموشك أصبحت أكثر كثافة وجاذبية في أقل وقت ممكن.

وصفة البصل والليمون لتطويل الرموش

حبة واحدة من البصل.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

قطعة صغيرة من القطن.

طريقة التحضير

قومي بتقشير حبة البصل، ثم تقطيعها إلى أجزاء في الخلاط الكهربائي.

قومي بعصر حبة البصل، وتصفيته من أي بقايا أو شوائب.

اغمسي قطعة من القطن في عصير البصل، ثم مرريها على حاجبيك جيداً.

اتركي عصير البصل على حاجبيك لمدة ساعة كاملة.

ثم قومي بدهن الحواجب بعصير الليمون، من أجل التخلص من رائحة البصل الغير مستحبة.

اغسلي بشرتك في اليوم التالي بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الوصفة 3 مرات أسبوعياً حتى تحصلي على حواجب كثيفة، بما يمنحك إطلالة أنثوية جذابة

نصائح لتطويل وتكثيف الرموش

وإليك سيدتي بعض النصائح والعادات التي تساهم في الحفاظ على الرموش وتكثيفها: