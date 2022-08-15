اصنعي كعك الحليب بالزبدة والسمسم في المنزل بنفسك

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عمر شويل - جدة يعد كعك الحليب بالزبدة والسمسم ، من أشهر أنواع الكعك التي يمكن تناولها علي مائدة الإفطار الصباحي، وهو من أشهي المخبوزات الهشة والطرية التي يتم تجهيزها بدون تعب أو مجهود، وهو نوع كعك هش وخفيف وناجح جداً يستحق التجربة في المنزل، وهو يعتبر من المعجنات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم علي وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم في المنزل.

مكونات عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مقادير هذا النوع من الكعك وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف كوب من السكر.

2 حبة من البيض.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

2 معلقة كبيرة سمسم محمص.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

100 جرام من الزبدة الطرية.

كوب من الحليب الدافئ.

للدهن الوجه:-

كوب من السمسم المحمص.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

2 معلقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من هنا خطوات تحضير كعك الحليب بالزبدة والسمسم في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

أولاً نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق، ونضع فيه الخميرة والسكر وكوب الحليب، ونقلبهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً. ثم يغطي الوعاء ويترك لمدة عشر دقائق، حتي تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة الاستخدام. بعد ذلك في وعاء أخر يتم نخل الدقيق مع وبكينج بودر والملح، بواسطة المنخل السلك حتي نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف إلية السمسم المحمص، ونقلب المكونات الجافة جيداً مع بعضها البعض. بعد ذلك نحضر وعاء العجان الكهربائي، ونضع فيه مزيج الخميرة ثم نضيف إلية البيض مع معلقة الفانيليا. ثم نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجياً، ونبدأ بتشغيل العجان علي سرعة متوسطة، حتي تمتزج المكونات جيداً مع بعضها البعض ونحصل علي عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نضيف قطع الزبدة الطرية بالتدريج قطعة قطعة مع العجن المستمر، حتي تتجانس الزبدة مع العجين ونحصل علي عجينة مطاطية وملساء. ثم نقوم بتكوير العجينة علي هيئة كرة كبيرة، ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت. بعد ذلك يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك وتترك العجينة في مكان دافئ، حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة التشكيل

هناك خطوات بسيطة لتشكيل الكعك وهي كالاتي:-

تقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ومتساوية، أو يمكن تشكيلها حسب الشكل المرغوب فيه.

ثم ترص في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت أو مبطنة بورق زبدة، مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتي لا تلتصق ببعضها البعض أثناء التسوية.

بعد ذلك نضغط علي كل كرة قليلاً باليد، ثم نصنع تجويف بإصبع اليد في منتصف كل كرة.

ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة حتي تختمر مرة أخرى.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بإشعال الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، ونتركها حتي تسخن تمام قبل الخبز.

بعد ما تختمر قطع العجين نقوم بخلط صفار البيض والحليب والفانيليا، معاً ثم يدهن وجه العجين بالخليط ثم ترش بالسمسم.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن التي تم تسخينها مسبقاً في الرف الشبكي الوسط، ونتركها لمدة 20 دقيقة حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل.

عند تمام النضج تخرج الصينية من الفرن ثم تغطي بفوطة قطنية وتترك جانباً حتي تبرد تماماً، ثم يرص كعك الحليب في طبق التقديم ويقدم بجانب الحليب أو الشاي بألف صحة وعافية.

فوائد السمسم للجسم

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-