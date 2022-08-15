نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي يعالج جميع مشاكل البشرة ستصبح بشرتك كبشرة الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعيكريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي، من أكثر ما تحتاج إلى معرفته الكثير من السيدات والفتيات ممن لديهن معاناة مع البشرة المتصبغة، أو الداكنة، وممن ترغبن في توحيد لون لبشرة، فمن المعروف أن مكون لبان الذكر يعد من أهم المواد الطبيعية والتي فضلا عن أهميتها وفوائدها الصحية فهي مادة طبيعية تمتلك الكثير من العناصر والفيتامينات التي تعمل على زيادة توهج البشرة، ومنح خلايا الجلد النضارة والإشراقة الدائمة، وفيما يلي نتعرف على المزيد من المعلومات حول أفضل الخلطات الطبيعية التي من الممكن أن تساعد في منح البشرة درجة اللون المطلوبة.

كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي

تبييض البشرة باستعمال لبان الدكر من أهم الوصفات التي لا تحتاج لمكونات غير متوفرة من الممكن أن تستخدمي المكونات المتاحة في المنزل مثل ما في النقاط التالية لعمل الوصفة:

المكونات

ملعقة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة من النشا.

قطرات عصير لليمون.

ملعقة جل صبار.

ملعقة زيت اللوز.

طريقة التحضير

ضعي الفازلين في وعاء ملائم لخلط المكونات.

ضعي مسحوق لبان الذكر مع الفازلين وحركي المكونين معا.

ضعي الليمون وحاولي بحريك المكونات ومن ثم أضيفي النشا بشكل تدريجي حتى لا يتكتل.

زيت الزيتون، زيت اللوز تتم إضافتهما للخليط، حيث أنهما يكسبان الخليط القوام الناعم حتى يكون من السهل التطبيق على البشرة.

بعد أن يتم تطبيق الخليط 10 د، يغسل الوجه بماء فاتر.

يعاد التطبيق مرة كل 3 أيام.

وصفة لبان الذكر وزيت الزيتون لتبيض البشرة