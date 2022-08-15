نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاء سريع اصنعي فطيرة العشر دقائق اللذيذة في المنزل بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطيرة العشر دقائق ، من أسرع الفطائر التي يمكنك إعدادها في المنزل بسرعة وبدون تكلفة، لأنها تتميز بسهولة تحضيرها وبساطة مكوناته، وهي لا تحتاج إلي أي وقت أو مجهود عن إعدادها في المنزل، لذلك ننصح أي أم بتجربة هذه الفطيرة الشهية لأولدها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج بسعر غالي، تتميز هذه الفطائر برائحة ذكية ومذاق طيب وقوام هش وطري مثل القطن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطيرة العشر دقائق في المنزل بكل سهولة وبساطة

مكونات عمل فطيرة العشر دقائق

تتكون هذه الفطيرة الشهية من مقادير بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

معلقة صغيرة من الحليب البودرة.

كوب ماء للعجن.

مجموعة من الجبن الأبيض.

للحشو:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

من الطماطم حبة واحدة مفرومة.

فلفل رومي ألوان.

رشة من الملح.

مقدار معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير فطيرة العشر دقائق في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

يتم إحضار بولة عميقة ونضع بها الدقيق ثم الخميرة ثم الحليب البودرة ثم السكر والملح ويتم عجن المكونات السابقة معاً جيداً حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية. بعد ذلك نتركها في البولة جانباً ترتاح قليلاً لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بتقسيمها إلي كرتين متساويتان الحجم ونقوم بفرد أو كرة بواسطة النشابة علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق. ثم نحضر قالب علي شكل دائرية مدهون بقليل من الزبدة ونضع به الكرة التي تم فردها، ونحدث فيها ثقوب بواسطة الشوكة، ثم نقوم بوضع الحشو عليها وكمية من الجبن المشكل. بعد ذلك نحضر كرة العجين الأخرى بفردها بواسطة النشابة مثل القطعة الأولى، ونضعها فوق الحشو ونلم أطراف العجين إلي داخل القالب ثم نحدث فيها ثقوب بواسطة شوكة من فوق. ثم نقوم برش الوجه بكمية مناسبة من الجبن المشكل، بعد ذلك ندخل الفطيرة إلي فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ لونناً ذهبياً جميلاً. بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتترك حتي تبرد قليلاً، ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير الحشو

من هنا سوف نقدم لكم خطوات عمل الحشو وهي كالتالي:-

يتم إحضار طاسة ونضعها علي نار هادئة، ثم يتم وضع معلقة من زيت الزيتون، بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة مع التقليب من حين إلي أخر حتي يتغير لونها.

بعد ذلك نضيف عليها البصل ونقلب لمدة دقيقتين حتي يذبل، ثم نضيف الطماطم والفلفل الرومي الألوان مع التقليب ثم نضيف الفلفل والملح ونقوم بإطفاء النار.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب. يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة. ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة. يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

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من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-