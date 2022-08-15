نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة المشوية علي الفحم بأسرارها وتكاتها بطعم يجنن بدون ما تكش أو تفك منك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفته المشويه على الفحم بدون ما تكش أو تفك ، الكفتة المشوية من المأكولات التي يعشق تناولها الجميع ويقومون بتناولها مرة على الأقل في الأسبوع، ولكن المشكلة التي تقابل النساء عند تحضير الكفتة المشوية في المنزل هو أن تفك عند تحضيرها بسبب عدم وضع المكونات التي يجب وضعها عند تحضير الوصفة ولكن نحن هنا بسبب هؤلاء النساء لكي نقدم لكم الاسرار التي لا يوجد أحد يعرفها غير أصحاب المطاعم ولكن نحن بحثنا عنها وتعرفنا عليها وجئنا لكم بهذا المقال لكي نوضح لكم هذه الأسرار، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات الكفتة المشوية على الفحم في البيت

الكفتة تحتوي على نسبة عالية من البروتين التي يغذي الجسم ويعمل على تقوية العضلات والكثير من الفوائد التي لا حصر لها، بالإضافة إلى أنها من الوجبات السريعة التي يمكن تحضير العجينة ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام أو في عندما يأتي لنا ضيوف في وقت ولم يكن لدينا طعام في أقل من عشرة دقائق سنقوم بإخراج الكفتة من الفريزر ثم نضعها في الفرن على التسوية مباشرة، ونحن سوف نقدم لكم مكونات الكفتة الخطيرة في المنزل، وتتلخص المكونات في:

كيلو من اللحمة المفرومة.

عدد 2 بصلة حجم كبير.

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البقسماط.

ملعقة من الزيت.

قطعة فحم.

خطوات تحضير الكفتة المشوية على الفحم في المنزل

على الرغم من كثرة المكونات إلا أنها بسيطة وموجودة في كل بيت ومعظمها يتم وضعها على الكثير من الوصفات، والآن سيتم شرح خطوات التحضير: