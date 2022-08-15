نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل فرد كيراتين منزلي مذهل من الارز للحصول على شعر ناعم مثل مصفف الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنت بلا شك على دراية بالتأثير المذهل لعلاجات الكيراتين على الشعر، حيث أن الكيراتين هو بروتين مكون رئيسي لشعرنا وأظافرنا، لذلك فإن تقديم العناية بالبشرة فكرة رائعة، ولكن المنتجات التجارية بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من الآثار غير المرغوب فيها إذا كنت ترغب في الحصول على شعر أملس ولكن لا ترغب في استخدام المنتجات الكيميائية التي تجفف الشعر، فقد حان الوقت لتجربة شامبو الأرز الطبيعي هذا الذي سيرطب ويغذي شعرك.

ماسك الأرز لفرد الشعر

ما ستحتاجينه لتحضير ماسك التنعيم

– 1 كوب أرز

– 1 كوب ماء

– 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

– خلاط

– مصفاة ناعمة

– وعاء طهي

– ملعقة بلاستيك

طريقة تحضير الماسك

ضع الأرز في وعاء مملوء بالماء بعد ذلك، قم بترشيحه ونشره على طبق حتى يجف.

امزج حتى تحصل على قوام مماثل لقوام الدقيق الآن، خذ المصفاة ونخل طحين اهذا للحصول على قوام أكثر نعومة.

في قدر ، اخلطي كوبًا من الماء ونصف كوب من دقيق الأرز.

استمر في الطهي على نار خفيفة حتى يتكاثف الخليط. إزالة من الحرارة ويترك ليبرد.

ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عندما يصبح الخليط متجانسًا ، ضعيه على شعرك ، بدءًا من الجذور حتى الأطراف. اتركي هذا القناع ليعمل لمدة ساعة حتى يتغلغل في الألياف الشعرية ويغذي شعرك بعمق.

أخيرًا ، اغسلي شعرك كالمعتاد ودعيه يجف بشكل طبيعي.

فوائد الأرز وزيت جوز الهند لشعرك

يمكن أن يحفز الأرز نمو الشعر ويجعله أقوى وأكبر وأكثر لمعانًا. ويساعد أيضًا في إزالة السموم من الشعر ومنع الضرر الناجم عن تأثير العوامل الخارجية مثل كلور الصوديوم من الماء ينصح باستخدام الأرز بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة صحي والذين يمارسون الرياضة بانتظام أثناء نومهم، وزيت جوز الهند هو يتكون من الأحماض الدهنية الأساسية التي تحمي الشعر من التلف وتحافظ على البروتينات التي يحتويها وتزيد من لمعان الشعر وقوته، حيث يغذي الشعر ويجعله ناعمًا وهو يؤثر على نمو الشعر و يستخدم في التدليك اليومي كما يضفي على الشعر لونًا ولمعانًا.

فرد الشعر بطريقة اخري

مكونات:

نصف كوب زيت لوز.

نصف كوب زيت لوز. ملعقة صغيرة من خلاصة الجينسنغ.

نصف كوب زيت الجوجوبا.

1 ملعقة صغيرة زيت بذور ثمر الورد.

10 قطرات من زيت اللبان.

2 ملاعق كبيرة من شمع العسل.

½ ملعقة صغيرة زيت فيتامين هـ

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

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