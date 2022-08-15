نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم قاسي لإنقاص الوزن الزائد من 3 إلى 4 كيلو جرام في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ثبت فعليا أنا اتباع نظام رجيم قاسي لإنقاص الوزن، أنه النظام الافضل لإنقاص الوزن الزائد بالجسم، حتى وإن كان في بعض الأحيان يفتقد إلى بعض العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ولكن قبل كل شيء يجب مراجعة الطبيب المعالج، حتى لا يعود فقدان الوزن الزائد في الجسم بالضرر عليه.

تعرف على نظام الرجيم القاسي لإنقاص الوزن الزائد

هو نظام غذائي مكون من ثلاث وجبات في اليوم الواحد، ولا يأخذ وقت طويلاً في فقدان الوزن، حيث يتبع هذا النوع الذي نتناوله من خلال هذه المقالة، فقط ثلاثة أيام، بحيث لا تتجاوز السعرات الحرارية لمجموع الوجبات الثلاث التي يتم تناولها عبر اليوم عن 870 سعرة من السعرات الحرارية خلال اليوم، بالإضافة إلى ذلك لا مانع من تناول الخضراوات الورقية عند الشعور بالجوع بين الوجبات، وتحديد الوقت المناسب خلال اليوم ويخصص لممارسة التمارين الرياضة، لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً، مع الحرص على تناول الماء بكثرة على مدار اليوم، مما يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم، ويساعد على حرق المزيد من الدهون المتراكمة.

وجبات اليوم الأول من نظام الرجيم القاسي لفقدان الوزن

وجبة الفطور وتتكون من شريحة من التوست الاسمر، وقطعة من الجبن القريش بدون ملح، مع كوب من الشاي بدون إضافة السكر.

وجبة الغداء تتكون من شريحة من التوست الاسمر وشريحة من صدور الدجاج المشوية بدون ملح، مجاني كوب من العصير او الشاي بدون سكر.

شريحة من التوست الاسمر مع علبة من التونة المحفوظة بالماء، وثمرة تفاح طازجة.

وجبات اليوم الثاني من الرجيم

وجبة الفطور المكونة من ربع رغيف من الخبز الاسمر، وبيضة مسلوقة، وكوب من الشاي بدون سكر، وثمرة من الموز.

وجبة الغداء: مكونة من علبة التونة المحفوظة بالماء مع قطعة من الجبن القريش خالي من الدسم وخال من الملح، وكوب من الشاي بدون سكر.

وجبة العشاء مكونة من شريحة من صدر الرومي مسلوق او مشوي أو الرومي المدخن، بجانب طبق من سلطة الملفوف، وعلبة من الزبادي خالى الدسم بدون سكر.

اليوم الثالث من الرجيم القاسي

نفس نظام الوجبات المتبعة خلال اليومين الماضيين مع بعض الملاحظات العامة مثل تناول ثمرة الفواكه أو كوب الشاي بعد الوجبة بنصف ساعة.

مشروب لحرق المزيد من الدهون المتراكمة

بعد مشروب الزنجبيل والقرفه والليمون من اقوى واسرع المشروبات التي تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية وتفتيت الدهون الصعبة، ولكن مع الحذر من تناوله من قبل من يعانون من بعض الأمراض وكذلك بالنسبة للحوامل ينبغي عليهم مراجعة الطبيب أولا، يتم وضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون والقرفة المطحونة وعصير نصف ليمونة، على كوب من الماء المغلي، وخلط كافة المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم تصفيتها وتناولها يوميا على الريق.