نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. اقوي مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم بمسحة واحدة يزيل البقع الداكنة والجلد الميت هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم الكثير من السيدات التي يراوغها تقدم السن بالتخلص من التجاعيد وخاصة حول العينين وذلك لأن تلك التجاعيد تدل إلى تقدم السن وتسبب الأحراج والانزعاج وإلى جانب ذلك يوجد الاسمرار والبقع في الوجه نتيجة اهمال البشرة وعدم تفتيحها وكلف الحمل الذي يؤدي إلى صبغ البشرة وعدم الاهتمام بها لذلك قامت هؤلاء السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التفتيح والقضاء على البقع فتم إيجاد مقشر طبيعي لتقشير الجلد بخلاصة حبات السكر حيث تساعد حبيبات السكر البارزة في تقشير الجلد الميت وسوف نوضح طريقة عمل المقشر من خلال هذا المقال. .

مكونات المقشر الطبيعي

يتكون من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة سكر.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة قهوة.

زيت زيتون.

طريقة تحضير المقشر

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها في المنزل بدون أي صعوبة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء نضع به القهوة والسكر ونخلطهم جيدا.

نضع بعد ذلك الليمون والزيت.

نعمل على تقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على الوجه مع عمل حركات دائرية.

نلاحظ قيام حبات السكر بتقشير الجلد الميت والتخلص من الاسمرار.

نلاحظ قيام حبات السكر بتقشير الجلد الميت والتخلص من الاسمرار. تساعد القهوة على القضاء على التجاعيد وعلى الخطوط الصغيرة من أول استعمال.

نقوم بعد ذلك بغسل الوصفة وسوف نلاحظ مدى التفتيح.

يتم تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا.

مقشر تفتيح البشرة بالملح

تتكون الوصفة من مكونات سهلة ومتوفرة في منزل وسوف نوضح طريقة عملها منخلال النقاط التالية.

المكونات:

نشا.

ملح.

ماء.

ماء. كركم.

فازلين

طريقة التحضير:

نقوم بخلط كل من الكركم والنشا جيدا.

نضع عليهم الماء بالتدريج مع التقليب للحصول على قوام متجانس.

نقوم بوضع الفازلين وتقليبه جيدا حتى يختلط مع المكونات.

نضع بعد ذلك الملح مع التقليب البسيط.

نضع الخليط على الوجه وعمل حركات دائرية حتى تقوم حبات الملح بتقشير الجلد الميت.

سوف نتخلص من الاسمرار والبقع والتجاعيد من أول استعمال.

خلطة تبيض البشرة وتفتيحها

اذا اردتي ان تحصلين على بشرة بيضاء كالثلج ، عليكي استخدام هذه الوصفة تتكون من ملعقة من النشا مع ملعقتين من عصير الليمون مع ثلاثة ملاعق من الحليب السائل ، مع ربع ملعقة من ماء الورد ثم اخلطي هذه المكونات معا حتي تحصلي على خليط ووزعيه علي البشرة لمدة ربع ساعة ثم اغسلي البشرة بالغسول المناسب بكي لإزالة أي شوائب