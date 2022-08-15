بأقل التكاليف حضري الهريسة السورية بالماء بطعم رائع ولذيذ

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عمر شويل - جدة الهريسة السورية بالماء، من الوصفات الرائعة التي تتميز بمذاق شهي ولذيذ، وتعتبر مكوناتها من أبسط ما يكون، طرق تحضيرها عديدة ومتنوعة منها ما يقدم باستخدام الحليب أو الزبادي، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدمها لكم بمكونات اقتصادية وباستخدام الماء فقط، وتعد الهريسة من وصفات الحلويات المشهورة في أكثر من دولة عربية ولكن تختلف طريقة تحضيرها حسب كل بلد، وتعد هي من الحلويات التي تقدم في العديد من المناسبات، فهي تتميز بشكل رائع وجميل وتحضر من السميد الذي يحتوي على العديد من الفوائد الهامة ويعتبر استخدامه أفضل من الدقيق الأبيض، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام أنجح وأسهل وصفة لعمل الهريسة السورية بالماء.

مكونات عمل الهريسة السورية بالماء

تتكون الهريسة من مكونات سهلة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من السميد.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

نصف كوب من القطر الساخن.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

2 ملعقة ونصف من الزبدة.

3 أكواب من القطر البارد.(الشربات)

للتزين

لوز منقوع.

طريقة التحضير

يتم تحضير الهريسة السورية بالماء بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف السميد، ثم نضيف والسكر ثم نضيف الملح والبيكنج صودا. ثم يضاف الحليب البودر ثم تقلب جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض حتي تتجانس. نضيف إلي الخليط نصف كوب من الشربات الساخن، ثم نقلب المكونات حتي يغطى القطر السميد تماماً. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ ونقلب المكونات حتي تتشرب الماء ويصبح قوامها كالعجينة السائلة. يسكب الخليط في صينية متوسطة الحجم (بمقاس حوالي 35 )، ثم نوزع الخليط داخلها بالملعقة حتي يصبح متساوي الشكل. نغطى الصينية بالبلاستيك الغذائي، ثم تترك لمدة حولي 8 ساعة أو ليلة كاملة. بعد ذلك نقوم بتقطيع الهريسة بخطوط على الوجه (دون أن نصل إلي المنتصف) على شكل مربعات صغيرة، ثم نضع داخل كل مربع قطعة من اللوز.

طريقة التسوية