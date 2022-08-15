نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البنجر والنشا لتوريد البشرة والخدود ضعيه على وجهك قبل النوم لتحصلي على بشرة وردية اللون في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يرغب في الحصول على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد ووردية اللون طوال الوقت، ويعد ذلك الأمر من أكثر الأمور التي تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى تحقيقها، ولذلك نجد الكثير منهن يبحثن ويتساءلن عن طرق ووصفات طبيعية للبشرة للوصول إلى تلك النتائج، ونظراً لذلك فقد أشار متخصصي التجميل إلى الفوائد العديدة التي تستطيع المرأة الحصول عليها عند تحضير واستخدام كريم البنجر والنشا بشكل دائم ومستمر.

كريم البنجر والنشا لتوريد البشرة

لا تحتاج الفتاة إلى شراء الكثير من المكونات لتحضير ذلك الكريم بشكل جيد، بل يحتاج فقط إلى ثلاث مكونات أساسية لا غنى عنها وهي على النحو الآتي:

حبة واحدة فقط من البنجر متوسطة الحجم.

عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

عدد ملعقة واحدة ونصف من زيت جنين القمح.

طريقة تحضير كريم البنجر والنشا لتوريد البشرة

توجد بعض الخطوات الأساسية التي يجب أن تتبعها الفتيات عند تحضير تلك الوصفة وذلك لكي يحصلن على نتيجة فعالة وسريعة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: