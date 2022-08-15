كريم البنجر والنشا لتوريد البشرة والخدود ضعيه على وجهك قبل النوم لتحصلي على بشرة وردية اللون

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عمر شويل - جدة من منا لا يرغب في الحصول على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد ووردية اللون طوال الوقت، ويعد ذلك الأمر من أكثر الأمور التي تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى تحقيقها، ولذلك نجد الكثير منهن يبحثن ويتساءلن عن طرق ووصفات طبيعية للبشرة للوصول إلى تلك النتائج، ونظراً لذلك فقد أشار متخصصي التجميل إلى الفوائد العديدة التي تستطيع المرأة الحصول عليها عند تحضير واستخدام كريم البنجر والنشا بشكل دائم ومستمر.
كريم البنجر والنشا لتوريد البشرة
لا تحتاج الفتاة إلى شراء الكثير من المكونات لتحضير ذلك الكريم بشكل جيد، بل يحتاج فقط إلى ثلاث مكونات أساسية لا غنى عنها وهي على النحو الآتي:
- حبة واحدة فقط من البنجر متوسطة الحجم.
- عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند.
- عدد ملعقة واحدة ونصف من زيت جنين القمح.
طريقة تحضير كريم البنجر والنشا لتوريد البشرة
توجد بعض الخطوات الأساسية التي يجب أن تتبعها الفتيات عند تحضير تلك الوصفة وذلك لكي يحصلن على نتيجة فعالة وسريعة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- الخطوة الأولى: في بادئ الأمر وقبل أي شيء يجب على الفتاة أن تقوم بشراء وتوفير كافة المكونات السابق ذكرها.
- الخطوة الثانية: وبعد ذلك يجب أن تقوم الفتاة بتقطيع حبة البنجر وبشرها في وعاء، ثم تقوم بتصفية الماء الخاص بها جيداً في وعاء آخر صغير الحجم.
- الخطوة الثالثة: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يجب أن تضع كلا من ماء الورد والنشا على عصير البنجر وتخلطهم جيداً حتى يتجانسوا سوياً.
- الخطوة الرابعة: ثم تقوم بوضع ذلك الخليط على النار وتستمر في التقليب حتى يصل قوام الخليط إلى القوام الكريمي الثقيل.
- الخطوة الخامسة: ثم تضيف كلا من زيت جوز الهند وزيت جنين القمح وتخلطهم معاً أيضاً بشكل جيد.
- الخطوة السادسة: وبعد الانتهاء من عملية التحضير تقوم الفتاة بغسل وجهها جيداً بالماء ثم تضع مقدار مناسب من الكريم عليه وتتركه لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.
- الخطوة السابعة: وفي النهاية وبعد مرور المدة المحددة تقوم الفتاة بغسل الكريم بالماء الدافئ جيداً، مع الحرص على تكرار تلك الوصفة.
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