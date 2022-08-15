نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة واقتصادية لتحضير الآيس كريم في البيت بطعم الجاهز بمكونات بسيطة بدون حليب مكثف أو جيلاتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآيس كريم في البيت من أحلى وأكثر الحلويات الباردة التي نقوم بتناولها في فصل الصيف تحديدا هو الآيس كريم و تعودنا على شرائها من الخارج من المحلات والسوبر ماركت، كما أنه يعد الحلوى المفضلة عند الأطفال والشباب، لأن جميع الأمهات تخشى من تناول أفراد أسرتها الطعام الجاهز من الخارج وهذا لأنها لا تعلم المواد المستخدمة في التحضير وإذا كانت آمنة على الصحة أم لا كما يضاف دايما الموارد الحافظة على الطعام الجاهز بقائه أطول فترة ممكنة، لذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير الآيس كريم في البيت بطعم الجاهز بمكونات اقتصادية بدون إضافة حليب مكثف محلي أو جيلاتين. مقادير الآيس كريم في البيت كوب و نصف كريم شانتيه بودر بدون سكر.

2 كوب ونصف حليب سائل بارد جدا.

5 ملاعق كبيرة حليب بودر.

نصف كوب سكر مطحون ناعم أو حسب الرغبة.

3 ملاعق من الحليب البودرة. النكهات 2 ملعقة كبيرة كاكاو.

3 ملاعق كبيرة جيلي فراولة

باكيت من الفانيليا. طريقة تحضير الآيس كريم في البيت في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع الكريم شانتيه والحليب البودر والسكر (يمكنك استبدال السكر بالعسل الأبيض ليكون صحي).

بعد ذلك نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

نضيف كوب من الحليب ولابد أن يكون مثلج على الكريم شانتية.

نضرب الكريمة بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا نضيف نصف كوب الحليب المثلج المتبقي على الكريمة بشكل تدريجي مع الخفق حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك.

لابد أن يكون قوام الكريمة متماسك ليس سائل لكي تحصلين على أيس كريم مثل الجاهز.

يمكننا في هذه الخطوة إضافة النكهة التي يفضلها أفراد أسرتك.

إذا كنت تريدين تحضير أيس كريم بالشوكولاتة قومي بتقليب 2 ملعقة من الكاكاو مع 3 ملاعق من الحليب حتى يذوب.

ثم نضيف الكاكاو على الخليط مع ضرب الكريمة حتى يمتزجا.

كما يمكنك إضافة شوكلت شيبس ونقلبها مع بعضهم.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ومحكم الغلق ونقوم بوضع خليط الآيس كريم بداخله ونفرده نغطي الوعاء ونضعه في الفريزر لمدة 5 ساعات على الأقل حتى يتماسك.

ثم نقوم بتقديم خليط الآيس كريم في أكواب التقديم ويزين بصوص الشوكولاتة أو صوص الكراميل ويقدم إلي الطعام بالصحة والهنا.

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