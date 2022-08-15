نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخبوزات للإفطار ببيضة واحدة سريعة التحضير وهشة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخبوزات للإفطار ، يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع المربى أو الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الكراميل، وفي حالة عدم توفر نوع من أنواع المربى أو الصوصات الحلوة يمكن تناولها بدون أي إضافات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل القراقيش بالسمسم، أو كيكة الموز بالشوكولاتة بديل التورتة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مخبوزات للإفطار سهلة ولذيذة.

مكونات مخبوزات للإفطار

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وليست مكلفة بالمرة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

بيضة.

٦٠ جرام من السكر.

٥٠ مل من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

١٦٠ مل من الحليب.

٢٣٠ جرام من الدقيق.

٩ جرام من البيكنج بودر.

مربى المشمش للتزيين.

جوز هند مبشور للتزيين.

طريقة التحضير

في هذه الوصفة لا نحتاج سوى للمضرب اليدوي وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير مخبوزات للإفطار سهلة ولذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي: