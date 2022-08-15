طريقة عمل مخبوزات للإفطار ببيضة واحدة سريعة التحضير وهشة ولذيذة

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عمر شويل - جدة مخبوزات للإفطار ، يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع المربى أو الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الكراميل، وفي حالة عدم توفر نوع من أنواع المربى أو الصوصات الحلوة يمكن تناولها بدون أي إضافات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل القراقيش بالسمسم، أو كيكة الموز بالشوكولاتة بديل التورتة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مخبوزات للإفطار سهلة ولذيذة.
مكونات مخبوزات للإفطار
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وليست مكلفة بالمرة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- بيضة.
- ٦٠ جرام من السكر.
- ٥٠ مل من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- ١٦٠ مل من الحليب.
- ٢٣٠ جرام من الدقيق.
- ٩ جرام من البيكنج بودر.
- مربى المشمش للتزيين.
- جوز هند مبشور للتزيين.
طريقة التحضير
في هذه الوصفة لا نحتاج سوى للمضرب اليدوي وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير مخبوزات للإفطار سهلة ولذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخفق فيه كلا من البيضة والسكر والزيت جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بإضافة بشر البرتقال ونعيد الخلط حتي تمتزج جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الحليب ونخفق مجددا حتي يتجانس الحليب مع الخليط جيدا.
- بعد ذلك ننخل كمية الدقيق والبيكنج بودر فوق الخليط، ثم نقوم بالتقليب جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتي تندمج وتتجانس جميع المكونات.
- ونستمر في ذلك حتي يتم خلط جميع المكونات جيدا ويصبح الخليط بقوام متجانس وبدون تكتلات.
- ثم نقوم بإحضار قوالب الكب كيك وندهن القوالب بالسمن ونملئ نصف كل قالب بخليط الكيك.
- ثم ندخل القوالب في الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية لمدة ٤٠ دقيقة.
- وبعدما يتم تسوية الكيك نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتي تبرد.
- ثم نقوم بدهن كل قطعة بعدما تبرد بملعقة من المربي ونقوم برش القليل من جوز الهند المبشور فوقها.
- بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من المربي من الأعلى، أو نزينها بصوص الكراميل أو النوتيلا.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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