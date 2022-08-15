لعشاق الشوكولاتة بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة بدون سمنة أو زبدة سهل وسريع

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عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة ، من أنواع البسكويت السهلة والاقتصادية التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة بالمنزل، ويعد هذ النوع من البسكويت هو من الأنواع التي يتم تحضيرها بطرق عديدة ومختلفة وبعدة نكهات، ويعرف هذا البسكوت بهذا الاسم لأن مدة تسويته لا تستغرق دقائق فهي لا تتعدى العشر دقائق، كما أن طريقة تحضيره أيضا بسيطة وسهلة وغير مكلفة، ويتميز أيضًا البسكوت بنكهة جميلة رائعة، ويعد من ألذ المخبوزات التي تقدم مع العديد من المشروبات في وجبة الإفطار كالشاي والحليب أو يمكن تقديمه بجانب العصائر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة

يتم تجهيز البسكويت بطعم ونكهة رائعة من خلال المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا البودر.

3/4 كوب من الزيت.

3/4 كوب من السكر.

ربع كوب من الشوكولاتة الحبيبات.

ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة فارميسيلا.

طريقة التحضير

يتم تجهيز بسكويت العشر دقائق من خلال طريقة سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف البيض ثم نضيف السكر والملح، ثم نخفق المكونات بالمضرب اليدوي، حتي يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح اللون. ثم نضيف الفانيليا ونقلب المكونات ثم يضاف الزيت تدريجياً ونستمر في الخفق حتي تتجانس جميع المكونات. بعد ذلك يضاف الحليب البودر ونقلب المكونات حتي يختفي الحليب. ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا مع التقليب باليد، حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نضيف إليها ربع كوب من الشوكولاتة الحبيبات وربع كوب من الشوكولاتة الفورمسيلا، ثم نقلب المكونات حتي تختلط الشوكولاتة مع العجينة.

طريقة التشكيل

نجهز صواني قصيرة الحافة مبطنة بورق الزبدة، أو مبطنة برشة من الزيت. ثم نقوم بتشكيل العجينة إلي قطع صغيرة بحجم حبات اللوز، على شكل أقراص دائرية. ترص قطع البسكويت داخل الصينية المجهزة، ثم تخبز في فرن مسخن مسبقاً بربع ساعة على الأقل على درجة حرارة 170 إلي 180 درجة مئوية. يترك البسكويت داخل الفرن في الرف الشبكي في المنتصف لمدة حوالي من9 إلي 10 دقائق حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بألف هنا وشفا.

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