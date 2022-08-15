نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صبغات كيميائية.. معجزة القهوة للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا في دقائق معدودة بدون رجوع مره اخري في المقال التالي
عمر شويل - جدة على الرغم أن يوجد بعض الناس يعشقون تناول القهوة وفي الصباح لا بد من تناول فنجان القهوة اللذيذ ولكنهم لا يعرفون الاستخدام الأخر للقهوة غير تناول كمشروب ساخن، وهذا هو سبب كتابة هذا المقال الآن هو استخدام القهوة للتخلص من الشيب الأبيض الذي يوجد في الشعر والذي أصبح منتشر لدى الشباب أيضا وليس كبار السن فقط ويعتبر الشهر الأبيض من الأشياء المزعجة التي لا يفضل ولا يرغب أي شخص في رؤيتها مهما كان، ولكن لا تقلقي بعد تجربة هذه الوصفة سوف ينتهي الشعر الأبيض بالتدريج ولكن النتيجة ستبدأ من أو استخدام، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة القهوة في التخلص من الشيب الأبيض
على الرغم من وجود الكثير من صبغات الشعر التي تعمل على تحويل وتغيير لون الشعر من اللون الأبيض إلى اللون التي تريده ولكن معظمها أو جميعها يحتوي على مواد كيميائيّة تضر الشعر من الجذور علاوة على ذلك تسبب في ظهور الكثير من المشاكل التي نحن بغنى عنها لو استخدامنا الوصفات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد صناعية كيميائية تضر الشعر، ونحن هنا الآن لكي نقدم لكم مكونات وصفة القهوة في التخلص من الشيب الأبيض إطلاقا، وتتلخص المكونات في:
- خمسة ملاعق من القهوة.
- ملعقة ونصف من زيت الزيتون.
- ملعقة ونصف من الماء.
خطوات تحضير وصفة القهوة في التخلص من الشيب الأبيض
هذه الوصفة تغذي الشعر من الجذور كما أنها تعمل على إعطاء الشعر اللمعان المطلوب ولذلك وجدنا عليها إقبال شديد والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة:
- يتم وضع القهوة مع زيت الزيتون والماء.
- يتم التقليب حتى نحصل على خليط خالي من التكتلات.
- يجب وضع الوصفة على الشعر لمدة ساعتين.
- يجب غسل الشعر بالشامبو أكثر من مرة.
- يجب تكرار الوصفة حتى ينتهي الشعر الأبيض نهائيا.
- يمكن مضاعفة كمية الوصفة على حسب حجم الشعر.
- يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع.
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