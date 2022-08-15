نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي خلطة هندية لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة البرق بمكونات طبيعية في أسبوع لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات، تبحث الكثير من الفتيات وكذلك الشباب عن أفضل طريقة لانبات الفراغات وتطويل الشعر، من المعروف بان الخلطات الهندية لها مكانة مرموقة ومعروفة بين الخلطات الاخري لانبات الفراغات وتطويل الشعر، كما إن الشعر الطويل في السيدات محبوب لذا فهو هدف الكثير من السيدات، لذا سنقدم لكم وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات، إلي جانب ذلك فإنها تعمل على تقوية الشعر من جذوره، ومنع تساقطه، ولن تضطر بعض ان إلي شراء الزيوت والكريمات بمبالغ مالية كبيرة دون الحصول على نتيجة.

وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات

توجد اكثر من طريقة تحتوي على مواد طبيعية، لكن هذه أفضلها، وسنقدم لكم مكونات هذه الوصفة فيما يلي:

ثمرة من نبات الأفوكادو.

ليمونه.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

قبل البدء في تنفيذ الخطوات عليك القيام بهرس ثمرة الأفوكادو، ثم اتباع الخطوات التالية:

نحضر إناء ونضع به ثمرة الأفوكادو المهروسة.

نضيف زيت الزيتون ونمزج جيداً حتى تتجانس معاً.

نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلي الخليط.

نمزج المكونات معاً حتى تمتزج معاً.

نضع هذه المكونات على الشعر مع تدليك الشعر بحركات دائرية حتى يصل إلى فروة الرأس.

يفضل ترك هذه الوصفة على الشعر لمدة حوالي نصف ساعة.

يغسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر.

يتم تجفيف الشعر جيداً .

للحصول على أفضل نتيجة يفضل تجربة هذه الوصفة ثلاثة مرات خلال الأسبوع.

سيتم ملاحظة ظهور الشعر خلال ثلاثة أشهر من تجربة هذه الوصفة

طريقة اخرى هندية لإنبات الفراغات وتطويل الشعر

سنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة لإعداد هذه الوصفة:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستعمال

قبل البدء في استعمال هذه الوصفة عليك غسل الشعر جيداً للتخلص من اي زيوت عالقة بالشعر، واتباع الخطوات التالية: