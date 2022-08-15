نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم النشا والليمون المبهر لتبيض الوجه وازالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والليمون للتبيض الفوري للبشرة والجسم ، هناك الكثير من كريمات التقشير الذي يتكون من الليمون لأن الكثير من الدراسات أثبتت أن الليمون له تأثير رهيب في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت والنشا أيضا لا يقل أهمية عن الليمون في تنظيف وترطيب البشرة من المشاكل التي تواجه كل فتاة مقبلة على الزواج أو متزوجة بالفعل لأننا يجب أن نهتم ببشرتنا قبل وبعد الزواج لكي نشعر باستمرار بالثقة في أنفسنا وتظل بشرتنا نضرة ومشرقة وصافية مثل الأطفال، ولذلك نحن سوف نقدم لكم وصفة رائعة بل ومفعولها رهيب على البشرة، وهي وصفة كريم الليمون والنشا في تفتيح البشرة وتبييض الجسم كله، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الليمون والنشا في تفتيح الجسم والبشرة

نبحث دائما لكي نقدم لكم كل ما هو جديد ومميز في عالم الجمال والرشاقة ولذلك توجد نسبة إقبال شديدة على معظم الوصفات التي نقدمها لكم في موقعنا هذا لأننا نريد أن لا نبخل على ست البيت بأي معلومة تزيد من جمالها أمام نفسها وهذا هو هدفنا في كتابة جميع المقالات التي نقدمها لكم، والمعروف أن الوصفات الطبيعية تكون أكثر أمان على البشرة ولا تسبب أي أضرار نهائيا وهذه الوصفة بالفعل لها مفعول رائع على البشرة وتعمل على تجديد الخلايا الميتة وتزيد من حيوية البشرة، وتتلخص مكونات هذه الوصفة في:

عصير نصف ليمونة.

ثلاث ملاعق من النشا.

ماء ورد.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

لا يوجد أرخص من هذه الوصفة إطلاقا لأنها مكوناتها لابد أن تكون موجودة في كل بيت لأننا دائما نستخدم الليمون والنشا في تحضير الطعام ولكن هناك معلومة يجب ذكرها وهي أن الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة يجب عدم استخدام الليمون ويتم استبداله بزيت الزيتون، وتتلخص خطوات التحضير في: