نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والهالات السوداء مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم سحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والهالات السوداء مهما كان عمرك، الوجه هو عنوان جمال المرأة كما أنه يعكس ما هو عمرها ولذلك تقوم بالعناية به بشكل يومي، وهذا من خلال استخدام منتجات كيميائية مثل الغسول أو التقشير للحصول علي بشرة نظيفة، ولكن علي الرغم من نتائجها في تنظيف البشرة إلا أنها تتسبب في أضرار كثيرة ومنها ظهور التجاعيد والخطوط، مما تشكل مصدر إزعاج كما تقلل من الثقة بالنفس ولهذا تعد المواد الطبيعية هي أفضل طريقة لحماية البشرة من المشاكل ومنحك وجه ناصع البياض بدون أي آثار جانبية.

كريم سحري لتبييض البشرة يمنحك بشرة بيضاء بدون هالات أو تجاعيد

يعد تبييض البشرة أمر هام لدي الفتيات والسيدات حيث أنها تسعي للحصول علي بشرة خالية من أي عيوب.

ولكن تتعرض البشرة باستمرار لأشعة الشمس الضارة واستخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي.

مما تؤثر علي نقاء ونظافة الوجه كما تؤدي آثار سلبية علي البشرة مثل التجاعيد والهالات السوداء.

وصفة كريم نيفيا والقهوة لتبييض البشرة

تساعد هذه الوصفة علي توحيد لون البشرة وتبييضها بكفاءة وفاعلية وذلك لأن كريم نيفيا يدخل في تركيب العديد من منتجات البشرة.

كما أن القهوة تعمل علي إزالة الجلد الميت وتقشير الوجه وتقوم بتفتيح المناطق الداكنة وإزالة الهالات السوداء.

مكونات الوصفة

3 ملاعق كبيرة من كريم نيفيا.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة صغيرة من الجليسرين الطبي.

علبة محكمة الغلق.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام

من أجل الحصول علي بشرة بيضاء خالية من التجاعيد يمكنك إتباع الخطوات الآتية كالتالي