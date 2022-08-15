نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة جيدة ومبتكرة.. طريقة تحضير بسكوت الزبدة الأصلي الهش الخفيف بمكونات بسيطة جدا مثل الجاهز واحلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكوت الزبدة الهش الخفيف، بسكويت الزبدة الرائع ذو المذاق اللذيذ إحدى أنواع الحلوى المبتكرة و الشهية لأفراد أسرتك ،كما يمكن أن تقدم بسكويت الزبدة كطبق ضيافة مميز بجانب القهوة أو الشاي وتستطيع ربة المنزل إعداده بكل سهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة وسوف نوضح لكم مكونات وطريقة أعداد بسكويت الزبدة الناجح بخطوات بسيطة. بسكوت الزبدة الهش الخفيف المكونات كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة وربع من البيكنج بودر.

كوب سكر بودرة.

ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب المجفف.

ملعقة من عصير الليمون.

ذرة ملح. خطوات التحضير نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونقوم بضربها جيداً بالمضرب الكهربائي.

نضيف كمية السكر وتخفف ثانية لمدة 3 دقائق حتى الوصول إلى قوام كريمي.

نضيف البيضة وعصير الليمون والفانيليا ونستمر بالخفق حتى تتجانس المكونات.

نخلط كلا من الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودرة معا ثم نبدأ بإضافة الخليط الجاف هذا إلي الخليط السائل بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.

نضع العجينة داخل كيس الحلواني وتشكل دوائر البسكويت داخل صينية فرن مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبدة.

ندخل البسكويت إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 200 لمدة 12 دقيقة حتى ينضج.

نخرج الصينية من الفرن وتترك بسكويت الزبدة يبرد تماما ثم يرص في طبق التقديم المناسب. طريقة عمل بسكويت الزبدة الشهي باستخدام مسحوق الكيك الجاهز المكونات عبوة من مسحوق الكيك الأصفر الجاهز

عبوة من ألجبنه الكريمي

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من السكر البودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة من الفانيليا. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة والجبن الكريمي ونخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى الوصول إلى قوام كريمي.

إضافة البيضة وكمية الفانيليا ونستمر بالخفق حتى يتجانس الخليط.

إضافة خليط الكيك البودر وتخفف الجميع حتى تمتزج جميع المكونات.

نضع العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة ونغني كل كرة في سكر البودرة ثم نضعها داخل صينية فرن مدهونة بالزيت وموضوع بها ورق الزبدة مع الحرص على تباعد كل كرة عن الأخري حتي لا تلتصق بها.

ندخلها الفرن الساخن على درجة 280 درجة لمدة ربع ساعة ثم نخرج بسكويت الزبدة من الفرن ونتركه يبرد ثم نقوم برضه داخل علبة بلاستيكية وتغطيه لحين تقديمه.

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