نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بناكل الزبادي غلط.. لو أكلت الزبادي بالطريقة دي هتغير حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتناول الكثير من الأشخاص الزبادي كوجبة سريعة وخفيفة في العشاء أو الإفطار، ويعتقدن بأنه بذلك تعتبر هذه أكلة صحية ومفيدة، ولكن يمكنكم الأن جعل الزبادي أكثر فائدة لصحة وجسم الإنسان، وفي نفس الوقت يكون ذو طعم للذيذ، كما أنه يمكن أن نقوم بتحضير الزبادي بطريقة تساعد على إنقاص الوزن، وذلك عن طريق إضافة بعض المكونات التي ترفع من قيمة الزبادي الصحية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير وصفة الزبادي بطريقة مختلفة ومفيدة.

مكونات تحضير الزبادي بطريقة صحية في المنزل

تتساءل معظم النساء عن المكونات التي تحتاج إليها والتي يمكن من خلالها تحضير الزبادي في المنزل وفي نفس الوقت يجمع بين لذة الطعم والفائدة.

عدد 2 كوب من اللبن كامل الدسم.

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

عدد ثلاثة ليمونة طازجة وهذا هو سر وصفاتنا.

نصف ملعقة تكون صغيرة من الزعتر المطحون.

نصفة ملعقة صغير من ملح الطعام.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم في النقاط السابقة على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، نوضح لكم كيفية تحضير الزبادي في المنزل بطريقة صحية تساعد على إنقاذ الوزن.