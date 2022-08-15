اكتشف اقوي 7 علاجات طبيعية للتخلص آلام الأسنان فى البيت خلال دقائق

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عمر شويل - جدة إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان ، فمن الضروري أن تفهم ما الذي يسبب لك الانزعاج. من هناك ، يمكنك معرفة كيفية تخفيف الألم أثناء انتظار موعد مع طبيب الأسنان العلاجات الطبيعية هي طريقة مذهلة وسريعة وفعالة لعلاج مشاكل الأسنان الشائعة. هذا ما فعله أجدادنا في الماضي، وعمل بشكل جيد!، اعتقد الأطباء لوقت طويل أن تسوس الأسنان هو السبب الرئيسي لالم الاسنان ، ولكن تبين الآن أن مجموعة متنوعة من العوامل لها دور يمكن أن تحدث أمراض الأسنان بسبب كسر ، أو خراج، أو صرير الأسنان (طحن الأسنان)، أو حشوات تالفة، أو عضة غير طبيعية، أو انفجار في الأسنان ، أو تسوس الأسنان الأعراض الأكثر شيوعًا لمشكلة الأسنان هي الألم الحاد والخفقان والصداع والحمى والتورم غير الطبيعي حول السن المصابة. في غضون ذلك وهناك العديد من مسكنات الألم الطبيعية التي يمكنك تجربتها.
أفضل 7 علاجات طبيعية لألم الأسنان:
إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان ، فمن الأهمية بمكان أن تفهم سبب انزعاجك. نتيجة لذلك ، ستكون قادرًا على تحديد أفضل طريقة لتخفيف الألم والتورم والأعراض الأخرى.
- زيت القرنفل يعتبر زيت القرنفل من أفضل العلاجات الطبيعية لتسوس الأسنان يحتوي على الأوجينول، وهو مركب له خصائص مسكنة يمكن أن تقلل الألم وتزيله وفقًا لبعض الدراسات ، يعتبر الزيت فعالًا مثل البنزوكائين في علاج تسوس الأسنان للاستخدام، اخلطي بضع قطرات من هذا الزيت مع بعض زيت زبدة الكاكاو ونقع كرة قطنية بها قبل وضعها على المنطقة المصابة. بمجرد أن يهدأ الخبز، اشطفه جيدًا بالماء. بديل آخر هو تطبيق القرنفل على المنطقة المصابة.
- معجون الفلفل الزنجبيل يمكن لهذا المعجون الفعال أن يخفف الألم بشكل فعال ويزيل أي بكتيريا قد تسبب مشاكل الأسنان. الزنجبيل مسكن فعال يعمل بشكل مشابه للأسبرين. يعمل فلفل كايين كمسكن ومضاد للالتهابات بسبب مكونه الفعال ، الكابسسين (فعال ضد آلام الأسنان).
- ماء مملح لقد ثبت أن الماء المملح له تأثير مطهر على الجزء المصاب من السن. الغرغرة بقليل من الماء ورشة ملح لمدة 30 ثانية يمكن أن تخفف الالتهاب والألم.
- الشاي بالنعناع تحتوي أوراق النعناع الفلفل على زيوت أساسية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب. جرب نقع كرة قطنية في مستخلص النعناع قبل وضعها على اللثة المؤلمة أو فرك الزيت مباشرة على أسنانك. بمجرد أن يبرد ، يمكن أيضًا استخدام الشاي بالنعناع والفلفل كغسول للفم.
- المر وهو دواء مضاد للالتهابات ومسكن يمكنه أيضًا قتل البكتيريا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات المثبتة. أضف ملعقة صغيرة من شاي المر إلى كوبين من الماء ، ثم استخدم المزيج لشطف فمك إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان.
- ثوم حيث يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمسكنات، والتي قد تكون مفيدة في حالات تسوس الأسنان. لتطبيقه، اصنع معجونًا من فص ثوم وضعه على المنطقة المصابة يمكنك إضافة قليل من الملح إذا أردت. بدلاً من ذلك، يمكنك هرس فص ثوم طازج ببطء.
- خلاصة الفانيليا يُدرج الكحول في مستخلص الفانيليا ، مما قد يساعد في تخفيف الألم. بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ، فهو أيضًا علاج فعال. ضع كمية صغيرة من مستخلص الفانيليا على السن المؤلم لتخفيف الألم وعلاج الأعراض الأخرى لمشكلة الأسنان.
- الكمادات الباردة إذا كان ألم الأسنان مصحوبًا بتورم، ضع كمادات باردة على الجزء الخارجي من الخد (20 دقيقة مع الكمادات ، 20 دقيقة بدون كمادات)، فهذا سيخفف الألم إلى حد ما. يوضح مستشفى جونز هوبكنز أن الكمادات الباردة تساعد في تقليل تدفق الدم إلى الأوعية الدموية في موقع الإصابة ، مما يقلل الالتهاب في منطقة الإصابة ، ويقلل من فرصة التورم ، ويخدر المنطقة ، ويقلل الألم. وتقليل أي نزيف قد يحدث.قد توفر الكمادات الباردة تسكينًا مؤقتًا للألم وتساعدك على النوم مرة أخرى ، لكنها لن تحل المشكلة الأساسية. إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان أو غيرها من مشاكل الأسنان ، فلن يتحسن الوضع حتى ترى طبيب الأسنان.
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