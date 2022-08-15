نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المش الفلاحي على أصوله بمكونات وملح مظبوط وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المش الفلاحي، يعد المش هو من الأكلات الشعبية التي يشتهر بها الريف المصري ويقومون الفلاحين بتحضير المش بشكل لذيذ، ونجد أن الجبنة القريش هي المكون الرئيسي في إعداد المش الفلاحي ونلاحظ أن يكون لونه مختلف عن باقي أنواع الجبن حيث يميل لونه إلى اللون الأصفر ويكون ذات رائحة نفاذة وطعمها بيكون مالح ومميز. طريقة عمل المش الفلاحي المقادير كيلوغرام من الجبن القريش.

كوب واحد من اللبن السائل المغلي.

كوب واحد من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من خميرة المش.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الطحينية. طريقة التحضير نحضر طبق واسع ونضع به كيلو جرام من قطع الجبنة القريش ونضع عليها نصف كوب من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض جيدا.

نترك خليط الجبنة القريش في الملح على الأقل خمس ساعات حتى تتخلص الجبنة القريش بشكل نهائي من أي سوائل تحتوي عليها.

نحضر برطمان متوسط الحجم ونضع به قطع الجبنة القريش ثم نضيف إليها كوب واحد من اللبن المغلي ونضع عليه ملعقة صغيرة من الشطة وثمرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار وملعقة كبيرة من قشر البرتقال ثم نضيف ملح الطعام على خليط الجبنة.

نقوم برج البرطمان بشكل جيد لكي تندمج جميع المكونات مع بعضها.

نغلق برطمان المش بغطاء محكم الغلق ونتركه لمدة لاتقل عن خمسة أيام ونقوم من وقت لآخر برج البرطمان. طريقة عمل المش بالحلبة المقادير كوبين كبيرين من المرته.

نصف كوب من الحلبة الحصى.

كيلو جرام من الجبنة القريش.

نصف كوب من ملح الطعام.

نصف كوب من الترمس.

كيلو من اللبن السائل.

نصف كوب من الشطة الناعمة.

نصف كوب من البابريكا.

نصف كوب من ملح الطعام.

نصف كوب من الكركم المطحون نضيفه إلى الجبن القريش. طريقة التحضير نضع المورتة في إناء عميق ونرفعه على النار هادئة ونتركها حتى يتم إذابتها ثم نضيف إليها اللبن والشطة والكركم والبابريكا ومقدار من ملح الطعام.

نأتي بأناء اخر ونضع به كمية الجبنة القريش و نضيف عليها مقدار من الملح ونتركها على الأقل يوم كامل حتى تتخلص من كمية السوائل التي بها ثم نضعها في البرطمان ونضيف إليها خليط المورتة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المش الفلاحي على أصوله بمكونات وملح مظبوط وبطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.