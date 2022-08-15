طريقة عمل ألذ كيكة هشة وخفيفة بالليمون بخطوات سهلة ومقادير بسيطة وبطعم خيالي

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عمر شويل - جدة تعد الحلويات من الأكلات المحببة فكل الناس بلا إستثناء يعشقون تناولها كثيرا حيث توجد أنواع كثيرة من الحلوى ومنها الكنافة والبسبوسة والكيك وغير ذلك ولكن النوع الأكثر تناولا هي الكيك، فقد توجد أنواع عديدة من الكيك ومنها هي كيكة البرتقال أو الشوكولاته أو كيكة الليمون أو الفانيليا وغيرهم ولكن في هذا المقال قد نقدم نوع من أنواع الكيك اللذيذة في طعمها وهي كيكة الليمون، حيث أن هذه الكيكة تتميز بمذاق شهي جدا وتكون هشة وطرية وعادة تقوم الأمهات بعملها لتقديمها في وجبة بجانب المشروبات الساخنة أو العصائر فهذا على حسب الرغبة وطريقة عمل عجينة هذه الكيكة سهلة وبسيطة وأيضا لا تكون مكلفة فالمقادير التي تتكون منها كيكة الليمون ممكن أن تتوافر في أي بيت، ومن الممكن أن نقوم بتزيين هذه الكيكة بالسكر البودر أو ببشر الليمون وغير ذلك وأن كيكة الليمون يكون لها طعم ومذاق مختلف عن باقي أنواع الكيك وذلك نظرا لأن المكون الأساسي بها هو الليمون. مكونات كيكة الليمون كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بشر الليمون.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

أربع بيضات.

ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.

مكونات الشربات هي نصف كوب كبير من الماء ونصف كوب كبير من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل كيكة الليمون نقوم في في البداية بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم يتم تجهيز الشربات حيث نضع وعاء على النار ونضع به الماء والسكر.

ونتركهم على النار قليلا ثم نضيف عصير الليمون ويتم تقليبهم لمدة خمس دقائق ثم يتم رفعه من على النار وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به البيض والسكر والفانيليا.

ونحضر مضرب البيض الكهربائي لخفق البيض وذوبان السكر ثم نضيف الزيت والزبدة وبشر الليمون ونستمر في تشغيل المضرب لتجانس المكونات مع بعضها.

ونحضر طبق آخر ونضع به الدقيق والبيكينج بودر والملح ويتم خلطهم مع بعض ونضع خليط الدقيق على خليط البيض.

ويتم عجنهم ومع الإستمرار في العجن نضيف ربع كوب كبير من عصير الليمون ونقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها للحصول على عجينة كيك مناسبة ولا يوجد بها أي تكتلات.

ثم نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونضع بها خليط الكيك ونضعها في الفرن ونتركها حوالي أربعين دقيقة تقريبا وعند خروجها من الفرن نضيف إليها كمية من الشربات.

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