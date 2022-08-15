نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم البنجر والنشا السحري لتبيض البشرة وتوريد الخدود من اول استعمال لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلجأ جميع الفتيات والسيدات أنواع معينة من مستحضرات التجميل التي تعمل على توريد الخدود فهي تجعلنا نحصل على النتيجة المطلوبة، فأن هذه الأنواع تظهر جمال الفتاة وتكون ملفتة للأنظار وجذابة فكل إمرأة تبحث عن أفضل أنواع مستحضرات فهي تباع أحيانا في جميع المحلات بماركات مختلفة، وعادة تحتوي هذه المستحضرات علي مواد كيميائية تتلف الوجه بشكل ملحوظ وبسبب هذا ينصح دائما بالإبتعاد عن إستعمال هذه الأشياء للمحافظة علي صحة البشرة من تدهورها وغير ذلك فعندما نستخدم المستحضرات بشكل كثير قد تصيب البشرة ببعض الأمراض التي نجد صعوبة عند حلها، وبعيدا عن كل هذا فقد ينصح بالإهتمام والعناية بالبشرة دائما حتى لا يظهر عليها أي مشكلة فأحيانا يتعلق بالوجه العديد من المشكلات المزعجة ومن أهمها هي جفاف البشرة أو وجود مسام واسعة وكذلك الهالات السوداء ويوجد غير ذلك الكثير، فقد ترغب كل فتاة وإمرأة أن تقوم بتوريد الخدود فهذا يمكننا أن نحصل عليه من خلال كريم طبيعي نقوم بعمله في المنزل ويكون بإستخدام مكونات طبيعية مناسبة لأنواع البشرة سواء الدهنية أو غيرها، فمن الممكن أن نقوم بعمل كريم النشا والبنجر.

فهذا الكريم يمكن أن يتم تحضيره بكل سهولة وأنه لا يكون مكلف نظرا لعدم إحتوائه عليكم مكونات كثيرة حيث أن جميع المكونات التي يحتوي عليها هذا الكريم بسيطة وتتوافر في أي بيت، ولكن يكون لهذا الكريم مفعول سحري ومدهش ومن الضروري أن يتم الإلتزام والإنتظام على هذا الكريم للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

كريم النشا والبنجر لتوريد الخدود

مكونات

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من كريم بانثينول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل كريم النشا والبنجر لتوريد الخدود