قنبلة التفتيح كريم النشا وبيبانثين الرهيب لتفتيح البشرة في ثلاث ايام

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عمر شويل - جدة كريم النشا وبيبانثين ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد وتحتوي الخلطة على كريم بيبانثين الذي يتكون من مواد طبيعية فعالة ومضمونة ويمكن استخدام لبشرة الاطفال لوحده لأنه يحتوي على مواد طبيعية لا تؤثر على بشرة الأطفال، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم النشا وبيبانثين الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كريم النشا وبيبانثين

يتكون كريم النشا وبيبانثين من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالتالي:-

علبة من كريم بيبانثين .

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٥ قطرات من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالآتي:-

نخلط ملعقة كبيرة من بيبانثين مع ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم بعد ذلك ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة. بعد ذلك نستمر في التقليب في الخليط ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا حتى الحصول على خليط متجانس وقوامه كريمي. ثم نضع ثلاث ملاعق من الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات للاستخدام الصحيح لهذه الوصفة وهي كالتالي:-