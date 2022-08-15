نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية رهيبة لإزالة أسمرار الوجه والبقع الغامقة والجلد الميت نهائي من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعي ببشرة بيضاء مثل الحليب وتخلصي من إسمرار الرقبة والوجه معا، حيث يعتبر عشب الزعفران الذي يتم زرعه في الطبيعة من اكثر الاعشاب التي تعمل على جعل وحل العديد من المشكلات المختلفة ومنها يساعد عشب الزعفران على حل مشكلات آللام البطن وحل مشكلات الشعر وحل مشكلات البشرة وغيرها من المشكلات الاخرى المتعددة، ويدخل الزعفران مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى لعلاج المشكلات التي تعانين منها، حيث يمكننا خلط الزعفران مع بعض الزيوت او عصير الليمون وماء الورد وتعد تلك الخلطة من الخلطات التي تعمل على تقشير البشرة وتجديد خلايا الجلد وسريان الدورة الدموية في الوجه للتمتع بوجه ابيض مثل الحليب وناعم مثل الحرير لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية التي تجعلكي تستغنين عن إستخدام اي وصفة من الوصفات الاخرى التي لا تعطي إليكي النتيجة التي ترغبين بها وتعد مكونات وصفة الزعفران بسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى مكونات عديدة لإعدادها وتحضيرها لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية الجبارة التي تجعلكي تتمتعين بالنتيجة التي ترغبين بها خلال ثلاث ايام فقط لذلك علينا بإستخدامها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة من الزعفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة وسوف نقدم إليكي مكونات تلك الخلطة للحصول على نتائج جبارة. مكونات عمل خلطة الزغفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة ثلاث ملاعق كبيرة من الزعفران.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم. طريقة عمل خلطة الزعفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة احضري طبق وضعي به ملعقة واحدة صغيرة من الكركم مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الزعفران وعليكي بتقليب الزعفران والكركم ببعضهما.

بعد تقليب تلك المكونين قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها جيدا وبعد إعداد وتجهيز هذه الوصفة قومي بغسل بشرتك بماء الورد حتى تصبح بشرة نظيفة وناعمة.

بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك وعليكي بتركها على بشرتك لمدة تصل من خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك الك الوصفة من على بشرتك ورقبتك وقومي بغسل الوجه والرقبة بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الخلطة.

كرري إستخدام تلك الخلطة يوميا وخلال ثلاث ايام فقط سوف تحصلين على بشرة بيضاء ورقبة بيضاء مثل الحليب وناعمة لذلك علينا بإستخدامها.

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