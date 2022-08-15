نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبادي اعملي فطائر محشية بطريقة بسيطة أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الفطائر المحشية من المعجنات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث لها مذاق رائع ويمكن تناولها في جميع الأوقات بجانب كوب من الشاي، كما تتنوع أشكال الفطائر فهناك فطائر باللحم وفطائر سادة وفطائر بالجبن وأنواع آخرى كثيرة، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير فطائر بالجبن حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة لعائلتها، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبادي والجبن ومكونات آخرى، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر محشية بطعم رائع ومميز في المنزل.

مقادير عمل فطائر محشية

تحتوي الفطائر المحشية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت للقلي.

للحشو

كمية قليلة من البقدونس.

أي نوع جبن مفضل.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر محشية بشكل ناجح ولذيذ يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الملح ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من الخل والقليل من الماء الدافئ للعجن. ثم نقوم بتقليب العجين حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نغطي العجين ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، ثم نقوم بتقسيم العجين إلى عشر قطع متساوية. ثم نحضر النشابة ونقوم برش الدقيق عليها ونفردها كحجم الطبق الصغير. بعد ذلك نقوم بوضع قطعة الجبن في منتصف العجين، ثم نغطي باقي العجين عليها مع غلق الجوانب باستخدام الشوكة. ثم نحضر طاسة ونضع بها الكثير من الزيت على نار عالية مع وضع العجين بها حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجها على طبق عليه ورق مطبخ حتى يمتص الزيت ثم نزينها بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى فطائر محشية بطعم رائع ولذيذ لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الزبادي للبشرة

هناك بعض الفوائد للزبادي على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في التخلص من الجلد الميت.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة.

يساعد في ترطيب البشرة ويعطيها الحيوية واللمعان.

يعالج التهاب الجلد ويعالج الامراض الجلدية.

يتخلص من البقع الداكنة وبقع الشمس.

تحضير فطيرة السكر في الطاسة

لتحضير فطيرة السكر في الطاسة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-