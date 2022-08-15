نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير افضل انواع المربى JAM من الفواكة في المنزل بطريقة صحية واقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسواق حاليا مليئة بالفواكه الموسمية التي تعطيك فرصة لشرائها وتخزينها على شكل مربى تستمتعي بها انت وأفراد أسرتك.

بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة فالمربى مهما كان نوعها تمد الجسم بالطاقة والنشاط في الصباح لاحتوائها على السكريات اللازمة للجسم.

كما تساعد المربى على تخفيف الإمساك وتحسن المربى من صحة الأوعية الدموية كما تحسن المربى من صحة الشعر والبشرة لاحتوائها على الألياف الغذائية الهامة للجسم.

واليوم سنقدم لكي طريقة عمل المربى في المنزل بكل خطواتها وبكل سهولة.

أسهل الطرق للحصول على الذ انواع المربى

هناك انواع كثيره من المربى يمكن استخدامها للحصول على نوع من انواع الماكولات اللذيذة منها ما هو يمكن تجهيزه من الفواكة.

ومنها ما يمكن تجهيزه من الخضروات فهيا بنا معا نتعرف على طريقة اعداد مثل هذه الانواع من المربى.

طريقة تحضير مربى الفراولة:

كيلو ونصف من الفراولة.

كيلو من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الماء.

طريقة تحضير مربى الفراولة:

نقوم بغسل الفراولة وتنظيفيها جيدا ونصفيها من الماء جيدا.

ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الفراولة والسكر والماء ونخفقهم جيدا.

بند ذلك نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه مزيج الفراولة ونرفع الإناء على نار متوسطة.

نترك خليط الفراولة حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب الجيد.

ثم نقوم بخفض النار عليها تماما ثم نضيف إليها عصير الليمون والفانيليا.

ونترك مزيج الفراولة لمدة نصف ساعة على نار هادئة تماما.

ثم نقوم بإحضار برطمانات زجاجية معقمة ونضيف فيها مربى الفراولة ونغلقها جيدا.

نترك برطمانات مربى الفراولة لكي تبرد تماما ثم نقوم بتخزينها في مكان جاف.

طريقة تحضير مربى التفاح:

2 كيلو من التفاح. 4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون. كيلو ونصف من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

طريقة تحضير مربى التفاح:

نقوم بتقطيع التفاح وننزع بذوره ثم نقوم ببشر التفاح في إناء عميق.

ثم نقوم بإضافة السكر الأبيض إليه ونقوم بإدخال الإناء داخل الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

بعد ذلك نقوم بإخراج الإناء من الثلاجة ونضيف إليه عصير الليمون.

ثم نقوم برفع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى الغليان.

عندما يصبح قوام التفاح سميك نقوم بإضافة القرفة إليه ونقوم برفعه من النار.

نقوم بترك مربى التفاح لتبرد تماما ثم نعباها في برطمانات زجاجية وتغلق جيدا.

مكونات تحضير مربى المشمش:

كيلو من المشمش.

كيلو من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير مربى المشمش:

نقوم بغسل المشمش جيدا ونقوم بنزع بذرته ثم نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه المشمش.