نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي ماسك لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة من الجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة البيضاء الناعمة من أكثر انواع البشرة التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل ورائع، حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلات البشرة العديدة ومنها مشكلة البشرة السمراء ومشكلة وجود الجلد الميت والقشور والدهون التي تتواجد في البشرة وتحت الجلد حيث تعتبر جميع تلك المشكلات تسبب الإحراج لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الإستخدامات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلات وتقوم الكثير من الفتيات بالذهاب إلى مراكز التجميل او الكوافير الذي يعمل على إستخدام الأجهزة مثل الالتراسونيك وجهاز شفاط الدهون الذي يعمل على التخلص من الدهون المتواجدة تحت الجلد وكذلك جهاز الالتراسونيك الذي يعمل على تدليك البشرة وترطيبها والتخلص من القشور والجلد الميت بالإضافة إلى الماسكات الجانبية الاخرى التي يقومون بوضعها على البشرة لتفتيحها والتخلص من البقع الداكنة والهالات السوداء حيث تعد تلك الأجهزة من اكثر الإستخدامات التي تسبب اضرار للبشرة ويرجع السبب في ذلك إلى انها تعمل على زيادة ماتعالجه بعد مرور الوقت وكذلك الماسكات التي تقوم هذه المراكز على إستخدامها تعمل على حدوث إلتهاب البشرة وحدوث حب الشباب بها والسبب في ذلك إلى ان تلك الماسكات تحتوي على مواد فعالة بالأضافة إلى ان تلك التكلفة غالية الثمن وعلينا في المنزل إعداد وتحضير تلك الوصفة عن طريق خلط بعض المكونات الطبيعية في المنزل التي تعمل على تفتيح وتنظيف والقضاء على دهون البشرة تماما، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة ماسك طبيعي لتنظيف وتفتيح وتقشير البشرة ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الماسك. مكونات عمل وصفة ماسك طبيعي لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الجيلاتين.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة ماسك طبيعي لتبييض وتنظيف وتقشير البشرة قبل تحضير وإعداد هذا الماسك قومي بغسل بشرتك اولا بالماء والغسول جيدا حتى تصبح البشرة نظيفة ثم جففيها جيدا.

بعد ذلك احضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وملقعة واحدة ونصف من الجيلاتين وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات على البخار حتى يصبح ذات قوام كثيف.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الماسك الطبيعي على البشرة بالتساوي واتركيه حتى يجف لمدة عشرون دقيقة.

بعد مرور هذا الوقت قومي بتقشير تلك الماسك وعليكي بغسل وجهك بالماء حتى تتخلصين من الماسك.

بعد ذلك قومي بتكرار هذا الماسك مرة واحدة في كل إسبوع وسوف تحصلين على نتائج جبارة.

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