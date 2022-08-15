نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بمكونات إقتصادية في المقال التالي
عمر شويل - جدة القراقيش بالسمسم ، تعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويفضلوا تناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب على مائدة الإفطار، ويمكن تناوله كوجبة إضافية بين الوجبات عند الشعور بالجوع، وتختلف طريقة عمله من مكان الي أخر حيث يمكن عمله بالسمسم أو اليانسون أو القرفة وغيرها ويعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتكون مشهورة في الوطن العربي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله في المنزل بدل من شرائه من المخابز، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل القراقيش بالسمسم
تتكون القراقيش بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كيلو جرام من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 كوب من السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار ملعقة كبيرة من الشمر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء صغير ونضع به السكر والخميرة والقليل من الحليب ونقلب المكونات جيداً حتى تخمر.
- ثم نضيف الدقيق والسمن ونعجن المكونات جيداً ثم يضاف السمسم والشمر واليانسون ونعجن جيداً.
- بعد ذلك نغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ ونتركها حتى تخمر لمدة ساعة أو أقل.
- ثم نفرد كرة من العجين على سطح متساوي مرشوش عليه القليل من الدقيق وتشكيلها على شكل مستطيل.
- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية حتي تسخن.
- ثم بعد ذلك نضع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة أو ندهنها بالقليل من الزيت.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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