نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم اساس طبيعي في البيت عالي التغطية وخافي العيوب البشرة بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن من أكثر ما يظهر جمال المرأة هو بشرتها لذلك تحب كل فتاة أن يكون لها مظهر جذاب فتهتم دائما بجمالها لذلك يقومون بإستخدام مستحضرات التجميل، فهي من أكثر الأشياء التي تظهر جمال أي فتاة ومن أهم هذه المستحضرات هي كريم الأساس فهو يجعل البشرة باللون الفاتح ويجعلنا نحصل على بشرة بيضاء وتكون ملفتة لأنظار الآخرين لذلك لا نجد فتاة تستغنى عن إستعمال مستحضرات التجميل، ويكون لكريم الأساس أنواع وماركات عديدة ومختلفة وكذلك يكون له درجات كثيرة فمنه الغامق ومنه الفاتح فكل فتاة أو إمرأة تبحث عن درجة هذا الكريم التي تناسب لون بشرتها، ويباع كريم الأساس في معظم الأسواق ومنه أنواع تباع بأسعار عالية وأنواع أخرى تباع بأسعار مناسبة وأن هذا الكريم يحتوي على مواد كيميائية ممكن أن تضر الوجه فهذه المواد لها تأثير سلبي على الوجه فهي تتسبب في وجود الحساسية أو الإلتهابات وأيضا يظهر على الوجه بقع باللون الأحمر فكل هذا بسبب إستخدام كريم الأساس الجاهز، ونظرا لحدوث هذه الأشياء على البشرة ينصح بتجنب إستعمال جميع مستحضرات التجميل ومن ضمنها هذا الكريم.

ولكن من الممكن أن نقوم بعمل كريم أساس سائل في المنزل ويكون له نتيجة مدهشة تظهر على البشرة من أول إستعمال، وبجانب هذا فيكون هذا الكريم الطبيعي مفيد جدا للوجه وذلك لأنه يحتوي على مكونات طبيعية وتوجد في أي مطبخ وغير ذلك فهو لا يحتاج إلى تكاليف اليكي الان طريقة عمل كريم الاساس .

طريقة عمل كريم الأساس

مكونات

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ثلاث قطرات من زيت البابونج.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم مرطب البشرة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الأساس المجفف.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم الأساس السائل في المنزل