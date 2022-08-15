نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكبدة من الزفارة نهائياً من غير ما يتغير لونها وريحتها وطعمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكبدة من أكثر الوصفات التى تتعرض للرائحة الزفرة نتيجة تعرضها للماء، حيث أن الكبدة من الأكلات التى لاتغسل بالماء، وبعد تنظيف الكبدة من الوصفات السهلة والتى لا تحتاج إلى مكونات كثيرة فى التنظيف، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى وصفة سهلة وبسيطة فى تنظيف الكبدة من الزفارة وطريقة طهيها بمكونات سهله وموفرة.

الكبدة من الأكلات التى لها شعبية كبيرة فى المجتمع المصرى، حيث أنها تتميز بطعمها اللذيذ ومكوناتها البسيطة، ولكن مايؤرقنا دائما فى طهى الكبدة هى وجود زفارة بها، ولكى نتفادى هذه الرائحة الغير مستحبة، سوف نقدم لكى فى هذا المقال طريقة عمل وصفات طبيعية لإزالة الزفارة من على الكبدة وتنظيفها بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة تنظيف الكبدة من الزفارة

نحضر الكبدة ونضعها فى المصفاة دون غسلها، ونعصر الليمون فوقها أو الخل ونتركها منقوعة فى الليمون لمدة ساعتين قبل الاستخدام وبهذه الطريقة سوف تحصلين على كبدة بدون اى زفارة.

إعداد وصفة الكبدة البانية

المكونات

نصف كيلو كبدة شرائح.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل اخضر مقطع.

ردة.

تحضير وصفة الكبدة البانية

نحضر الكبدة فى مصفاه ونضع عليها الليمون، ثم نضيف اليها التوابل الملح والفلفل الأسود والأخضر والثوم ونتركها فى التتبيلة لمدة ساعة على الأقل قبل قليها فى الزيت.

نحضر وعاء كبير به ردة ونضع شرائح الكبدة فى الردة.

نحضر مقلاه بها زيت غزير ثم تقلى الكبدة بداخله ونقليها على الوجه الآخر.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة للحصول على كبدة مقلية ومقرمشة، كما أنها تقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الطحينة والأرز الأبيض ليضيفوا لهم الطعم والمذاق اللذيذ.

طريقة إعداد الكبدة الاسكندراني

المكونات

نصف كيلو كبدة عصافير.

فلفل اخضر مقطع.

فصوص ثوم مقطعه.

معلقة زيت كبيرة.

معلقة كبيرة من معجون الصلصة.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود.

تحضير وصفة الكبدة الاسكندرانى

نحضر قدر به زيت ونرفعه على النار، ثم نضع الثوم المقطع والفلفل الاخضر ونشوحه فى الزيت حتى يصفر، ثم نضع قطع الكبدة بداخلها ونقلب ونضع معجون الصلصة والفلفل الأسود والملح وقليل من الماء الدافئ، ونتركها تنضج، ثم نضيف الفلفل الاخضر الحار ونرفعها من على النار.

هذه الطريقة من الوصفات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة لما لها من طعم حار لا يقاوم يكسبها المذاق الخاص، ويمكن وضعها فى الساندوتشات اللذيذه مع صوص الثومية أو الطحينة التى يضيف لها الطعم المميز والرائحة المختلفة، وتعد الكبدة الاسكندرانى من الوصفات السهله فى التحضير والتى لان تستغرق بضع دقائق فى إعدادها.