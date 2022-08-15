انت الان تتابع خبر احذري هذه الأخطاء عند اختيار و وضع العطور شم عدة عطور واحد تلو الآخر، فرك معصميك معاً بعد وضع العطر ورش العطر على بشرة جافة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

إذا وجدت نفسك محبطة من تجربتك مع العطر من قبل، فمن المحتمل أنك ترتكبين أحد أخطاء العطور التالية.

بالطبع ليس هناك قواعد صارمة عندما يتعلق الأمر بكيفية ارتداء عطرك ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للحصول على أفضل نتيجة.

أدناه، سنخبرك عن بعض الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يرتكبها الأشخاص عند اختيار العطر وتطبيقه وتخزينه بالإضافة إلى ذلك بعض النصائح حول ما يجب فعله بدلاً من ذلك.

الخطأ الأول:

فرك معصميك معاً بعد وضع العطر:

لقد سمعنا مراراً وتكراراً عن تطبيق العطر على نقاط النبض لدينا لا سيما المعصم. بمرور الوقت، ربما أصبح من الطبيعي أن تقومي برش عطرك في هذه المنطقة وفرك الجزء الداخلي من معصميك معاً لضبط الرائحة أو جعلها تجف بشكل أسرع. ومع ذلك، فإن القيام بذلك هو خطأ فادح.

لأن فرك الروائح معاً يسحق جزيئات الرائحة. بدلاً من ذلك قومي بالنقر على الرسغين بلطف أو السماح لهما بالجفاف في الهواء. فهذا سيبقي الرائحة سليمة.

الخطأ الثاني:

رش العطر على البشرة الجافة:

إذا كنت تشعرين كما لو أن عطرك لا يدوم طويلاً كما تريدين، فقد يكون السبب هو أنك قمت بتطبيقه على بشرة جافة. حيث يبقى العطر لفترة أطول على البشرة الرطبة، لذا احرصي على ترطيب البشرة قبل رش العطر. وللحصول على أفضل النتائج، استخدمي غسولاً خالٍ من العطور حتى لا تتعارض الروائح مع بعضها البعض.

الخطأ الثالث:

تخزين عطرك في الحمام:

على الرغم من أنه من الملائم بالتأكيد تخزين عطورك مع باقي منتجات التجميل في الحمام، إلا أن القيام بذلك يعد أمراً محظوراً. حيث تفكك الرطوبة الرائحة بشكل أسرع مما لو تم تخزينها في مكان جاف.

الخطأ الرابع:

وضع العطر طوال اليوم:

إذا قمت بوضع كمية مناسبة من العطر في الصباح ولكنك فشلت في شم رائحتها على نفسك بعد ساعة، فأنت لست وحدك. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الرائحة قد تلاشت. لأن دماغك قد عالج الرائحة بشكل طبيعي، وعلى هذا النحو، يتوقف أنفك عن اكتشافها.

من خلال رش المزيد من العطور على نفسك باستمرار على مدار اليوم، فإنك تخاطرين بخلق رائحة غامرة. بدلاً من ذلك، استخدمي هذه اللمسة مرة واحدة في نهاية اليوم.

الخطأ الخامس:

شراء العطور دون تجربتها أولاً:

لقد جعل التسوق عبر الإنترنت حياتنا أسهل بكثير. ومع ذلك، لا شيء يحل محل تجربة رائحة العطر على بشرتك، بغض النظر عن مدى دقة وصفها.

إن شم رائحة العطر على النشاف أمر جيد، لكنه لن يمنحك حقيقة تفاعل جسمك مع الرائحة. للحصول على أفضل النتائج، عليك أن تجربي العطر على بشرتك لأن لدينا جميعاً رائحة طبيعية تختلط بشكل فريد عند مزجها بالعطور.

الخطأ السادس:

شم عدة عطور واحد تلو الآخر:

يمكن أن يؤثر استنشاق الروائح المختلفة في إطار زمني قصير على كيفية تقبل عقلك للرائحة. على هذا النحو، من المهم جداً إعادة ضبط أنفك قبل الانتقال إلى شم العطر التالي.

يقوم البعض باستنشاق حبوب البن بين العطور لكن للأسف فإن هذه أسطورة مضللة بعض الشيء. نعم ربما سوف تلغي هذه الحيلة ما شممت من قبل ولكنه لن يمنحك القدرة على الاستمرار في شم المزيد من الروائح بشكل صحيح. بدلاً من ذلك، نوصيك ببساطة بالتنفس والزفير مع التركيز على الزفير، مما يجعله يدوم لفترة أطول من المعتاد.

الخطأ السابع:

تخزين عطرك في ضوء الشمس:

نعم يمكن للعطر أن يستمر لفترة طويلة، طالما أنك تحتفظين به بعيداً عن الضوء والحرارة. ولذلك ننصحك بتخزينه في درج بارد. هذا سيكون أفضل بشكل كبير للحفاظ على جودة وقوة عطرك.

الخطأ الثامن:

وجود رائحة واحدة مميزة

لدينا جميعاً عطورنا المفضلة التي نعود إليها باستمرار. ومع ذلك ، نظراً لأن الرائحة شخصية جداً ويمكن أن تساعد في ضبط الحالة المزاجية لليوم، فمن المنطقي أن تقومي ببعض التغيير بين الحين والآخر.

يجب أن تضعي شيئاً مختلفاً يناسب مزاجك أو يناسب اللحظة. فأنت لا ترتدين نفس الزي كل يوم، وعليك أن تفعلي الشيء نفسه مع الرائحة.