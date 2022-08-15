بسكويت سريع بالزيت بأسهل وأسرع طريقة هش ولذيذ ومميز أحلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة بسكويت سريع بالزيت ، من المعجنات والمخبوزات الهشة والسريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يلجأ الكثير إلى شرائه جاهز من المخابز والمحلات لكي يتناولونه على وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي أو كما يرغبون، ولكن قد يكون باهظ الثمن، وغير مضمون جودته وصحته، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت سهل وسريع بمذاق لذيذ وشهي، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، حتى يمكنكم تحضيره في المنزل، ولم يكن لديكم حاجة إلى شرائه، كما يمكنكم تجربة حلويات صحية بدون فرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت سريع بالزيت بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت سريع بالزيت

يتكون بسكويت سريع بالزيت من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كوب سكر بودرة.

كوب إلا ربع زيت.

كوب إلا ربع نشا.

باكيت بيكنج بودر.

2 كوب ونصف دقيق تقريبًا.

مقادير صوص الشوكولاتة

كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

مقدار كوب حليب.

كوب زيت.

للتزيين

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت سريع بالزيت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة مميزة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والفانيليا والملح وبشر الليمون، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف السكر ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف النشا ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ننخل البيكنج بودر وكوبين دقيق على الخليط ونلم العجين باليد حتى يختفي الدقيق.

ثم ننخل الكمية المتبقية من الدقيق ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نشكل كل كرة إلى إصبع ونرصه في صينية فرن على ورقة خبز ونباعد بين الأصابع.